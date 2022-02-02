عززت الأرجنتين سجلها الخالي من الهزيمة في 29 مباراة متتالية بعد الفوز 1-0 على كولومبيا، التي ظهرت بلا أنياب هجومية، في تصفيات كأس العالم 2022 لكرة القدم مساء أمس الثلاثاء.

وسجل لاوتارو مارتينيز هدف المباراة الوحيد بعد مرور 29 دقيقة، حيث استغل خطأ دفاعيا وسدد بقوة خلال اللعب من منتصف منطقة الجزاء.

وتتأهل أول 4 منتخبات بشكل مباشر إلى كأس العالم في قطر، ويخوض خامس الترتيب مواجهة فاصلة ضد منتخب من التصفيات الآسيوية.

وضمنت البرازيل والأرجنتين التأهل، وتحتل الإكوادور المركز الثالث وتبدو قريبة أيضا من الصعود.

وتركت النتيجة كولومبيا في المركز السابع بتصفيات أميركا الجنوبية، المكونة من 10 منتخبات، برصيد 17 نقطة وبفارق 5 نقاط خلف أوروغواي رابعة الترتيب، وتتأخر بنقطتين عن تشيلي و3 نقاط عن بيرو التي واجهت الإكوادور مساء أمس الثلاثاء.

وجمعت المباراة بين فريق صاحب أرض لم يستقبل أي هدف في آخر 4 مباريات على أرضه، ومنتخب كولومبي زائر لم يسجل أي هدف في آخر 6 مباريات بالتصفيات.

واستمر سجل المنتخبين في هذه المواجهة أيضا، وسيطرت الأرجنتين تماما على اللعب رغم واقع أنها لم تكن تقدم كل ما لديها.

وقال أنخيل دي ماريا لاعب الأرجنتين "بغض النظر عمن يلعب، فلا شيء يتغير. نبقى كما نحن، ونلعب بنفس العقلية".

وأضاف "قدمنا تضحيات وتحلينا بالتواضع. كنا ندرك أننا سنخوض مباراة صعبة، ولقد نجحنا في أن نفعل ما ينبغي أن نفعله".

وافتقدت الأرجنتين القائد ليونيل ميسي، بسبب حصوله على راحة عقب التعافي من كوفيد-19، لكن خط الهجوم أظهر خطورته بوجود مارتينيز ودي ماريا.

وقال إميليانو مارتينيز حارس الأرجنتين "قيل الكثير عن اللاعبين الغائبين، وإننا لم نكن بأكبر قوة، لكننا أثبتنا أننا لسنا 11 لاعبا، لكن مجموعة قوية حقا".

وكان دي ماريا مصدر خطورة دائم بتسديداته بعيدة المدى، وتسبب في الكثير من المشكلات لحارس كولومبيا الثاني كاميلو فارجاس.

وجاءت أخطر فرصة لكولومبيا في نهاية الشوط الأول عندما سدد لويس دياز المنضم حديثا إلى ليفربول كرة أبعدها الدفاع من خط المرمى.

وفي مباريات أخرى بالتصفيات، فازت تشيلي 3-2 على بوليفيا، وانتصرت أوروغواي 4-1 على فنزويلا، وتفوقت البرازيل 4-0 على باراغواي.