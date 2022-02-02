لابورتا: ديمبلي أفضل من مبابي ولكنه خذلنا

أعرب رئيس نادي برشلونة خوان لابورتا عن إحباطه من فشل مفاوضات انتقال اللاعب الفرنسي عثمان ديمبلي، لكنه أكد أنه لا يزال مقتنعا أنه أفضل من مواطنه كيليان مبابي.

وتحدث لابورتا في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، وقال "ديمبلي لا يريد التجديد لبرشلونة وهو فقط يعرف لماذا، لكننا نريد أن نمتلك اللاعبين الملتزمين الذين يريدون تقديم كل شيء للنادي. عرضنا له كان جيدا، لكنني أكرر بأنه هو فقط من يعرف لماذا لا يريد التجديد".

وأضاف "لقد أنفقنا الكثير من الأموال على إصابات ديمبلي، وهذا ما جعلنا محبطين من تصرفه. حاولنا الاعتناء به، لكننا لم نحصل منه على ما نريد أو ما نستحق، لأنني أرى أنه موهبة هي الأفضل في العالم، ولست نادما على وصفي له بأنه أفضل من مبابي. منذ وصولي إلى برشلونة حاولت الاعتناء والحفاظ على موهبة ديمبلي لأنني أعرف جيدًا كم هو جيد، لكن للأسف لم نستفد منه".

وقال رئيس البرسا "كنا واثقين من تجديد عقده، لكن في النهاية لم نصل لاتفاق، وكان آخر تفاوض رسمي من جانبنا في 20 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وإذا أراد هو ووكلاؤه التفاوض مجددا فسيتم ذلك وفق معطيات جديدة".

وحول مشاركة اللاعب الفرنسي بالمباريات المقبلة، قال لابورتا إن القرار بيد المدرب تشافي هيرنانديز الذي يرى أنه "يعمل لمصلحة الفريق في الوقت الحاضر وللموسم المقبل، نحن نعيد بناء الفريق وللأسف لم يقبل وكلاء ديمبلي العرض الذي قدم لهم. نأمل أن يتم حل الموضوع لصالح النادي. سنقوم بتقييم جميع الخيارات المتاحة".

وكانت تقارير صحفية قد ذكرت أن برشلونة يدرس فسخ تعاقد ديمبلي بعدما حاول بيعه خلال موسم الانتقالات الشتوية خاصة أنه تلقى عرضا من ناد إنجليزي دون الكشف عن هويته، وكانت الكرة في ملعب ديمبلي إلا أن الأخير رفض أي محاولة لإخراجه من برشلونة، مما يعني بقاءه في "كامب نو" حتى نهاية الموسم الحالي.

واعتبرت إدارة البرسا أن طلبات الدولي الفرنسي بشأن التجديد "مبالغ فيها" ورجح تقرير لصحيفة "سبورت" (SPORT) أن يكون اللاعب اتفق مع فريق للانضمام إليه مجانا بعد نهاية عقده مع برشلونة الصيف المقبل، وهناك توقعات بأن يكون النادي الجديد لديمبلي إما مانشستر يونايتد الإنجليزي أو يوفنتوس الإيطالي.