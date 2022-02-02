كيروش: لن نخوض حربا أمام الكاميرون والمباراة تستحق حكما جيدا

أعرب مدرب المنتخب المصري كارلوس كيروش عن أمله أن يكون أداء الحكم في مستوى مباراة نصف نهائي أمم أفريقيا التي تجمع فريقه بمنتخب الكاميرون غدا الخميس.

وأوضح كيروش، في مؤتمر صحفي اليوم، أنه يتوقع أن يكون حكم المباراة جيدا، لأن الأمر يتعلق "ببطولة كبيرة ويتابعها الملايين على مستوى العالم".

وجاءت تصريحات كيروش عقب تقدم الاتحاد المصري لكرة القدم، أمس الثلاثاء، باعتراض رسمي إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بعد تعيين الحكم الغامبي بكاري غاساما لإدارة مباراة مصر والكاميرون.

من جانب آخر، قال كيروش إن كلمة "خوف" ليست في قاموسه الكروي، ولكنه "يحترم المنافس الذي يمتلك تاريخا كبيرا بجانب أنه مستضيف البطولة".

وكشف المدرب البرتغالي أن حارس المرمي محمد الشناوي سيغيب عن مواجهة الكاميرون لعدم اكتمال تعافيه من الإصابة العضلية التي تعرض لها في مباراة ثمن النهائي أمام ساحل العاج.

وقال "لدينا إصابات وغيابات كثيرة، ولكننا سنتعامل معها، وثقتي بلا حدود باللاعبين الذين سيخوضون المباراة، ونسعى للفوز من دون شك والتأهل لنهائي البطولة رغم صعوبة المباراة وقوة المنافس".

وردا على تصريحات رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم صامويل إيتو الذي عمل على تحفيز لاعبي منتخب بلاده بتشبيه مباراة الغد بالحرب، قال كيروش "كرة القدم لا تعترف بمرادفات مثل كلمة حرب، هي لعبة في الأساس، وأنا أحترم إيتو فهو رمز كروي كبير ورئيس اتحاد الكاميرون".

يشار إلى أن منتخب مصر صاحب الرقم القياسي بالفوز ببطولة أمم أفريقيا بـ7 ألقاب، منها 3 على التوالي في أعوام 2006 و2008 و2010، ويتقدم على منتخب الكاميرون الذي فاز بـ5 ألقاب في تاريخه بالبطولة.