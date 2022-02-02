الرعاة يهجرون لاعب مان يونايتد.. تهديدات بالقتل آخر التهم الموجهة لغرينوود

ظل لاعب مانشستر يونايتد مايسون غرينوود رهن الاحتجاز لدى الشرطة يوم الثلاثاء، حيث بدأ المحققون استجوابه للاشتباه في اعتداء جنسي وتهديدات بالقتل لصديقته هارييت روبسون.

وألقي القبض على المهاجم البالغ من العمر 20 عاما في البداية يوم الأحد، للاشتباه في تهمتي الاغتصاب والاعتداء على صديقته، بعد أن قالت الشرطة إنها "علمت بصور ومقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي نشرتها امرأة تتحدث عن حوادث عنف جسدي".

ومنحت محكمة الشرطة حتى يوم الأربعاء لمواصلة احتجاز غرينوود، الذي لم توجه إليه تهمة ويتم الآن استجوابه بشأن مزاعم أخرى.

وقالت شرطة مانشستر الكبرى "عقب التحقيقات حتى الآن، تم اعتقاله مرة أخرى للاشتباه في الاعتداء الجنسي والتهديد بالقتل".

ويمتد عقد غرينوود -الذي سجل 6 أهداف هذا الموسم- مع يونايتد حتى 2025 لكن النادي نأى بنفسه عنه يوم الأحد.

وقالت شركة "إليكترونيكس أرتس" (Electronic Arts) إن غرينوود أزيل من لعبة "فيفا 22" (22 FIFA).

في غضون ذلك، أعربت شركة "نايكي" للمستلزمات الرياضية (Nike) عن قلقها بشأن مزاعم الإساءة، وأعلنت رسميا تعليق صفقة الرعاية للاعب. وقالت نايكي في بيان "علقنا علاقتنا مع غرينوود.. نشعر بقلق عميق إزاء المزاعم المقلقة وسنواصل مراقبة الوضع عن كثب".

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل"، أشارت الشركة الرئيسية لقميص مانشستر يونايتد، إلى أنها "تراقب التطورات عن كثب"، حيث رفض شريك آخر للنادي نشر صورة غرينوود على منتجاتهم.

ونشرت صديقة غرينوود السابقة، أول أمس الأحد، فيديوهات وصورا على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" تظهر وجود دماء على وجهها وأماكن أخرى من جسدها، بالإضافة إلى تعرضها للاعتداء الجسدي، حيث زعمت أن لاعب مانشستر يونايتد هو الذي تسبب في هذه الإصابات.

وأوقف الدولي الإنجليزي -الذي يتقاضى 75 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع (100 ألف دولار)- من قبل "المانيو" حتى إشعار آخر.

وتسببت الحادثة في ظهور حالة غضب كبيرة في الشارع الإنجليزي تعاطفا مع هارييت روبسون، مما دفع مانشستر يونايتد إلى إصدار بيان رسمي أكد فيه أن غرينوود "لن يعود إلى التدريبات أو يلعب المباريات حتى إشعار آخر".

وشنت الجماهير المحبطة هجوما على غرينوود وطلبت من النادي إعادة الأموال المدفوعة مقابل قمصانه.

كما أوقف نجوم مانشستر يونايتد متابعة زميلهم في الفريق على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد اعتقاله بسبب مزاعم بالاغتصاب والاعتداء.

ومن بين هؤلاء النجوم الذين توقفوا عن متابعة غرينوود على حسابه في إنستغرام، ديفيد دي خيا، وكريستيانو رونالدو، وبول بوغبا، وإدينسون كافاني، وفريد، وجيسي لينغارد.

ولم يصدر أي تعليق من غرينوود أو ممثليه.