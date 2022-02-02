أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم اليوم الأربعاء تعاقده مع مهاجم منتخب الغابون بيير إيمريك أوباميانغ في صفقة انتقال مجاني بعد فسخ عقده مع أرسنال.

وقال برشلونة إن أوباميانغ سيوقع عقدا حتى يونيو/حزيران 2025 مع وجود بند يسمح برحيله يوم 30 يونيو/حزيران 2023. ووضع الفريق الكتالوني شرطا جزائيا لرحيله بقيمة 100 مليون يورو (113.08 مليون دولار).

وانضم أوباميانغ إلى أرسنال قادما من بروسيا دورتموند قبل 4 سنوات، وكان آخر لاعب يضمه المدرب السابق أرسين فينغر.

وسرعان ما أصبح المهاجم الغابوني لاعبا محبوبا عند الجماهير، وسجل 92 هدفا في 163 مباراة مع النادي.

وغادر المهاجم البالغ عمره 32 عاما النادي الإنجليزي بالتراضي أمس الثلاثاء.

ولم يلعب للفريق المنتمي لشمال لندن منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي بعد أن جرده المدرب ميكل أرتيتا من شارة القيادة بسبب مخالفة انضباطية.

أوباميانغ ينضم إلى صفوف #برشلونة بموجب عقد يمتد حتى 30 يونيو 2025، مع خيار بشأن إمكانية إنهاء مدة التعاقد في 30 يونيو 2023. قيمة الشرط الجزائي تبلغ 100 مليون يورو. pic.twitter.com/BDHBhwa2nv — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) February 2, 2022

من مشاكل في القلب إلى برشلونة

وترك أوباميانغ منتخب الغابون مبكرا في كأس الأمم الأفريقية بعدما قال الاتحاد الغابوني لكرة القدم إن المهاجم سيعود إلى ناديه أرسنال للخضوع لفحوص طبية عقب اكتشاف مشاكل في القلب من خلال الاختبارات التي خضع لها في الكاميرون بعد إصابته بكوفيد-19.

ومن أبرز إنجازات أوباميانغ مع أرسنال قيادته النادي اللندني إلى تحقيق لقبه الـ14 في كأس الاتحاد الإنجليزي عام 2020، حيث سجل هدفي فريقه في الانتصار 2-1 على تشلسي بعدما هز الشباك مرتين أيضا أمام مانشستر سيتي في الدور قبل النهائي.

وسجل أوباميانغ 22 هدفا في كل من موسمي 2018-2019 و2019-2020، لكنه لم يحرز سوى 10 أهداف في الدوري في الموسم التالي الذي احتل فيه أرسنال المركز الثامن.

وفي أعقاب مفاوضات طويلة بشأن عقده، وقع أوباميانغ عقدا جديدا مع أرسنال لثلاث سنوات في 2020، مما أسعد جماهير النادي اللندني التي كانت تتوق إلى بقاء المهاجم الغابوني.

لكن الأمور ساءت مع أوباميانغ هذا الموسم، وكان النادي حريصا للغاية على التخلص من أحد أبرز لاعبيه إلى درجة السماح له بالرحيل من دون مقابل قبل 18 شهرا من نهاية عقده.

ويتطلع برشلونة إلى إعادة بناء تشكيلته بعد رحيل ليونيل ميسي إلى باريس سان جيرمان، وتراجع أداء ونتائج الفريق.