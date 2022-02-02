قال المهاجم بيير إيمريك أوباميانغ إنه يشعر بالندم على ظروف رحيله من أرسنال، وأكد أنه من المحزن عدم إمكانية وداع زملائه بشكل جيد قبل استكمال انتقاله المنتظر إلى برشلونة.

وأكد أرسنال مساء أمس الثلاثاء الانفصال بالتراضي عن مهاجم منتخب الغابون، لتنتهي تكهنات حول مستقبل اللاعب، بعدما جرده المدرب ميكل أرتيتا من شارة القيادة "لأسباب انضباطية" في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

ووجه أوباميانغ رسالة إلى جماهير أرسنال على إنستغرام قال فيها "كان تركيزي ينصب دائما بنسبة 100% على أن أفعل كل ما بوسعي من أجل النادي، ولهذا السبب فإنه من المؤلم الرحيل بدون وداع جيد، لكن هذا حال كرة القدم".

وأضاف "أنا حزين أني لم أحصل على فرصة لمساعدة زملائي في الأسابيع القليلة الماضية، لكن ليس لدي إلا كل الاحترام للنادي، وأتمنى حقا لكل زملائي والمشجعين التوفيق وقضاء سنوات عديدة ناجحة في المستقبل".

وانضم المهاجم البالغ عمره 32 عاما إلى أرسنال قادما من بروسيا دورتموند منذ 4 سنوات، وسجل 92 هدفا في 163 مباراة.

وذكرت تقارير بريطانية أن أوباميانغ شارك في المران مع برشلونة أمس الثلاثاء بعدما سافر إلى المدينة الإسبانية أول أمس.

وأكد جوان لابورتا رئيس برشلونة أن الإعلان عن الصفقة بات وشيكا، وقال "سنقدم (غدا الأربعاء) آداما تراوري (من ولفرهامبتون)، وإذا سارت كل الأمور بشكل سليم، فإننا سنقدم أيضا أوباميانغ".