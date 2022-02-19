2 مليون دولار بالموسم.. أمم أفريقيا تفتح باب الاحتراف أمام أبو جبل والزمالك ينفي

زعمت وسائل إعلام سعودية أن فريق النصر السعودي اتفق مع حارس مرمى الزمالك ومنتخب مصر محمد أبو جبل للتعاقد معه "مجانا" بعد نهاية عقده الصيف المقبل.

وغردت صحيفة "الرياضية" السعودية -عبر حسابها الرسمي على تويتر- "أن النصر السعودي اتفق بصفة نهائية مع محمد أبو جبل لضمه مجانا بعد نهاية عقده مع الزمالك في الصيف المقبل".

وأشارت الصحيفة إلى أن الاتفاق بين الطرفين نص على توقيع أبو جبل للنصر لمدة موسم واحد، مع خيار التمديد موسمًا آخر، نظير مبلغ يصل إلى نحو 7 ملايين ريال (نحو مليوني دولار).

وكان أبو جبل خطف الأضواء في نهائيات بطولة كأس أمم أفريقيا التي استضافتها الكاميرون مؤخرا، بقيادته منتخب "الفراعنة" لبلوغ المباراة النهائية، قبل الخسارة بركلات الترجيح أمام السنغال في نهائي المونديال الأفريقي.

في المقابل، حسم رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور مصير أبو جبل، قال "جلست مع أبو جبل وأكد لي أنه سيستمر مع نادي الزمالك، لا أزمة معه". وتابع "كل ما يقال إشاعات".

وسبق لأبو جبل (32 عاما) اللعب لناديي إنبي وسموحة، ويدافع عن ألوان الزمالك منذ 2019.