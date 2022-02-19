143 ألف يورو يوميا.. تفاصيل عقد سان جيرمان الخرافي لمبابي

يبدو أن باريس سان جيرمان لن يستسلم قريبا، وسيحاول حتى الرمق الأخير تمديد بقاء نجمه كليان مبابي في العاصمة الفرنسية لسنوات قادمة.

وحسب صحيفة "الإندبندنت" (Independent) البريطانية، فإن سان جيرمان يريد أن يجعل مبابي أعلى اللاعبين أجرا في العالم.

وتضيف الصحيفة أن عرض الفريق الباريسي يصل إلى مليون يورو أسبوعيا، وفي تفاصيل العقد:

نحو 143 ألف يورو يوميا

نحو 6 آلاف يورو في اليوم

نحو 100 يورو في الساعة

نحو 2 يورو في الثانية

وكشفت إذاعة "مونتي كارلو" (RMC Sport) أن سان جيرمان يستعد لتقديم عرض جديد لمحاولة إقناع الفرنسي كليان مبابي، نجم الفريق الأول، بالبقاء في العاصمة باريس.

وأنعش الهدف القاتل -الذي سجله مبابي في فوز سان جيرمان على ريال مدريد بثمن نهائي دوري الأبطال- الآمال باحتمال تمديد مبابي لعقده.

وحسب معلومات الإذاعة الفرنسية، يواصل سان جيرمان التفاوض مع اللاعب في محاولات حثيثة لإقناعة عبر تقديم "عرض لا يُرفض".

وسيكون العرض اقتصاديا مشابها للعرض الأخير الذي رفضه مبابي في أغسطس/آب الماضي، وقبل أيام من مفاوضات شاقة بين الناديين من أجل انتقال النجم الفرنسي إلى العاصمة الإسبانية.

ومن خلال الأداء الذي قدمه مبابي الثلاثاء الماضي، يبدو أن تركيزه الكلي منصب على إنهاء الموسم بأفضل طريقة ممكنة، وسيحاول الفوز مع سان جيرمان بلقب دوري الأبطال للمرة الأولى في تاريخ الفريق.

وتشير معلومات "مونتي كارلو" إلى أن سان جيرمان بعث برسالة مفادها أنه لن يستسلم، وسيحاول حتى النهاية تمديد عقد مبابي. ويرى الفريق الباريسي أن هذا النجم سيكون حجر أساس لمشروع سيضمن النجاح والتألق في السنوات القادمة.

كل هذا يأتي، ومبابي يلوذ بالصمت بشأن رغبته بالانضمام إلى ريال من عدمه، ولم يكشف بعد عن وجهته المستقبلية.