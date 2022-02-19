يرفض الاعتراف بها.. محكمة إسبانية تعلن أبوة إيتو لفتاة إسبانية عمرها 22 عاما

أعلنت محكمة إسبانية أن النجم الكاميروني السابق ورئيس الاتحاد الحالي لكرة القدم صامويل إيتو أنه الأب لفتاة إسبانية تبلغ من العمر 22 عامًا، وأمرته المحكمة أيضا بأن يدفع إعانة لها على الرغم من عدم اعترافه بذلك.

ووفقا لصحيفة "ميرور" البريطانية "The Mirror" فإن محكمة رقم "83" في العاصمة مدريد، حكمت بأن إيريكا دو روزاريو نيفيس هي ابنة أسطورة كرة القدم الكاميرونية الذي لم يحضر أيا جلسات من المحاكمة.

وأنجبت أديليوسا (صديقة النجم الكاميروني) في أحد مستشفيات مدريد عام 1999 عندما كان إيتو معارا من ريال مدريد إلى إسبانيول.

وقبل 4 سنوات، رفعت الدعوى وقدمت أدلة لإثبات أن إريكا كانت بالفعل ابنة إيتو. وأصدرت المحكمة قرارا لصالح أديليوسا وإريكا.

نتيجة لذلك، يجب على إيتو دفع 1400 يورو شهريًا إلى إريكا بأثر رجعي للقرار يعود إلى 2018 عندما بدأت الدعوى القضائية.

وتزوج إيتو لاحقا من صديقته جورجيت عام 2007 ولديهما 4 أطفال.

ويعد إيتو -الذي انتخب رئيسا لاتحاد الكرة ببلاده في ديسمبر/كانون الأول 2021- أحد أفضل اللاعبين الأفارقة في تاريخ كرة القدم، حيث فاز بلقبين في دوري الأبطال مع برشلونة وإنتر ميلان، وسجل 427 هدفا في مسيرته مع النادي والمنتخب.