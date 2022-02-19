هالاند ومبابي في ريال مدريد.. حلم النادي "الملكي" وكابوس الفرق الأخرى

ذكرت تقارير إعلامية إسبانية أن ريال مدريد يستعد لتقديم "عرضه الأخير" للنجم النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند، الذي تخطب وده مجموعة من الأندية التي ارتبطت ارتباطا وثيقا بالهداف النرويجي.

وحسب ما أوردته صحيفة "سبورت" (SPORT) الكتالونية، فقد أجرى ممثلو اللاعب (21 عاما) محادثات مع فريق العاصمة الإسبانية، بعد أن قدم النادي عرضا لضم الدولي النرويجي. وكان مينو رايولا وكيل هالاند حاضرا في المحادثات التي جرت مؤخرا في موناكو.

ومن المقرر أن يواجه ريال مدريد منافسة كبيرة على ضم هالاند، إذ يستعد برشلونة أيضًا لتقديم عرض له.

وذكرت "سبورت" أن برشلونة يقدم عرضا مغريا في محاولة للظفر بصفقة هالاند، وسط رغبة المدرب تشافي في جعله حجر الأساس لبناء فريق المستقبل.

وهناك أيضا اهتمام بهالاند من أندية الدوري الإنجليزي، وبينها مانشستر سيتي الذي لا يزال يبحث عن مهاجم بعد فشله في ضم الإنجليزي هاري كين مهاجم توتنهام الصيف الماضي، كما يراقب مانشستر يونايتد وتشلسي تطور الموقف أيضًا.

وربطت تقارير إعلامية ومعلومات وإشاعات بين ريال مدريد وسعيه الدائم لضم مهاجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي مجانا الصيف المقبل.

وتحلم جماهير "الملكي" باليوم الذي يقدم النجمان الشابان إليها في البرنابيو، في حين تتوجس الأندية الأخرى من نجاح المحاولة، لأن الريال سيبدأ بذلك عصرا جديدا من "الغالاكتيكوس" ويجمع بين قوتين ضاربتين تستطيعان تحطيم أي دفاع منافس.

يذكر أن هالاند -الذي سجل 56 هدفا في 57 مباراة بقميص دورتموند- حطم الأرقام القياسية، وقدم أداء مميزا منذ انضمامه إلى فريق "أسود الفستيفال" قادما من ريد بول سالزبورغ النمساوي قبل عامين.