أغويرو يخطط لمرافقة منتخب الأرجنتين في مونديال قطر 2022

كشف المهاجم الأرجنتيني المعتزل سيرخيو أغويرو أنه يخطط لمرافقة الأرجنتين في كأس العالم الشتاء القادم في قطر كجزء من الجهاز الفني. وكان النجم السابق لمانشستر سيتي يأمل في أن يكون لاعبا ضمن تشكيلة المدرب ليونيل سكالوني.

وبعدما أُجبر على الاعتزال ديسمبر/كانون الأول الماضي، إثر تشخيص إصابته باضطراب في ضربات القلب، أصبحت لدى أغويرو (33 عاما) الآن خطط أخرى.

وقال -في مقابلة مع الإذاعة الأرجنتينية "راديو 10"- إنه "ذاهب إلى كأس العالم في قطر.. سنعقد اجتماعا هذا الأسبوع.. أريد أن أكون هناك.. الفكرة هي أن أنضم إلى الجهاز الفني، لقد تحدثت مع سكالوني وكلاوديو تابيا (رئيس الاتحاد الأرجنتيني للعبة)".

وخطة أغويرو للالتحاق بالجهاز التدريبي لمنتخب "التانغو" ستمكنه من الانضمام إلى صديقه ليونيل ميسي، إذ يهدف الأخير -الفائز بالكرة الذهبية 7 مرات- إلى إضافة كأس العالم إلى خزانته المليئة بالألقاب الجماعية والجوائز الفردية.

وفي لقاء سابق، قال أغويرو "لا أعتقد أنني سأكون قادرا على الركض مرة أخرى"، ويخشى الآن أن قلبه "لا يعمل بشكل جيد".

ووضع الدولي الأرجنتيني السابق حدا لمسيرته الكروية في عمر 33 عاما، خلال مؤتمر صحفي عاطفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، بسبب مرض في القلب.

وعانى مهاجم مانشستر سيتي السابق من آلام في الصدر ومشاكل في التنفس خلال الشوط الأول من تعادل برشلونة 1-1 على أرضه مع فريق ألافيس 30 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ورغم الفيديو الذي انتشر له وهو يلعب التنس يناير/كانون الثاني الماضي، فإنه أبلغ مشجعيه بالمستجدات المرعبة لحالته، وعبّر عن قلقه من أن قلبه "لا يعمل بشكل جيد".

وفي حديثه عن صحته، قال أغويرو "إذا حاولت لعب كرة القدم الآن، لا أستطيع التقاط أنفاسي".

وتابع "أحيانا أتساءل عما إذا كنت سأتمكن من الركض مرة أخرى. أشعر فقط أن قلبي لا يعمل بشكل سليم".

وبرز أغويرو على الساحة الأوروبية عندما انضم إلى أتلتيكو ​​مدريد عام 2006، قبل أن يتعاقد مع السيتي في 2011.

وتألق في موسمه الأول بملعب "الاتحاد" عندما سجل هدف الفوز لفريقه في الوقت المحتسب بدلا من الضائع في مرمى "كوينز بارك رينجرز"، ومنح "السيتيزنز" لقب الدوري الإنجليزي الممتاز الأول منذ عام 1968.

وكشف -في وقت سابق فبراير/شباط الجاري- عن أنه علم أن مشكلة قلبه خطيرة، عندما "تُرك في غرفة صغيرة بمفرده مع أجهزة مراقبة"، في حين أجرى الأطباء اختبارات عليه في المستشفى العام الماضي.

وأوضح "مررت بأوقات عصيبة في أول 15 يوما.. عندما حدث ذلك، اعتقدت أنه لا شيء وأنني سأكون بخير، لكن عندما وصلت إلى المستشفى تركوني في غرفة صغيرة وحدي مع الكثير من الشاشات من حولي.. أدركت أن شيئا ما كان سيئا. وبعد يومين من دخول المستشفى، بدأت أشعر بالتوتر".

وكان مهاجم منتخب الأرجنتين -الذي سجل 426 هدفا وصنع 118 هدفا آخر في 786 مباراة لعبها في مسيرته- انضم إلى برشلونة في صفقة انتقال حر، قادما من مانشستر سيتي يوليو/تموز الماضي، لكن إصابة في ربلة الساق (عضلة السمانة) أخّرت بدايته مع الفريق الكتالوني حتى أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وشارك أغويرو في 5 مباريات مع برشلونة في كل المسابقات، وقد لعب 166 دقيقة، وجاء هدفه الوحيد بقميص الفريق في مباراة الكلاسيكو التي خسرها أمام ريال مدريد 1-2.