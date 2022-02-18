كرة قدم

شاهد-"اعرض بيل للبيع وتعاقد مع مبابي".. نصيحة مارادونا لرئيس ريال مدريد عام 2017

كومبو بيل ومبابي (غيتي والأناضول)
مارادونا نصح بيريز ببيع بيل (يسار) وتوقع أن يصبح مبابي أفضل من لاعبين كثر في المستقبل (غيتي والأناضول)
18/2/2022

بعد الأداء الخرافي الذي قدمه الفرنسي كليان مبابي في فوز فريقه باريس سان جيرمان على ريال مدريد في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال بهدف نظيف، أعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي نشر فيديو للأسطورة الأرجنتينية الراحل مارادونا تضمن نصيحة لفلورنتينو بيريز رئيس النادي الملكي.

عام 2017، قدم مارادونا نصيحة لبيريز جاء فيها: اعرض الويلزي غاريث بيل للبيع وتعاقد مع مبابي.

وتابع -في توقعاته- أن "مبابي سيصبح أفضل من لاعبين كثر. قلت لفلورنتينو تعاقد مع مبابي، فأجابني: لدي رونالدو وبيل".

وأضاف مارادونا بحسب الفيديو المنتشر له على مواقع التواصل "اصغ إلي، عليك بيع بيل، ولكن بيريز لم يكن لديه الرغبة في فتح باب الرحيل أمام بيل".

وتشير التوقعات والتحليلات والشائعات إلى أن مبابي يقترب من الانتقال مجانا الصيف المقبل إلى ريال بعد أن ينتهي عقده مع الفريق الباريسي في 30 يونيو/حزيران المقبل.

المصدر : مواقع إلكترونية + مواقع التواصل الاجتماعي