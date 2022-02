شاهد-"اعرض بيل للبيع وتعاقد مع مبابي".. نصيحة مارادونا لرئيس ريال مدريد عام 2017

بعد الأداء الخرافي الذي قدمه الفرنسي كليان مبابي في فوز فريقه باريس سان جيرمان على ريال مدريد في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال بهدف نظيف، أعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي نشر فيديو للأسطورة الأرجنتينية الراحل مارادونا تضمن نصيحة لفلورنتينو بيريز رئيس النادي الملكي.

عام 2017، قدم مارادونا نصيحة لبيريز جاء فيها: اعرض الويلزي غاريث بيل للبيع وتعاقد مع مبابي.

وتابع -في توقعاته- أن "مبابي سيصبح أفضل من لاعبين كثر. قلت لفلورنتينو تعاقد مع مبابي، فأجابني: لدي رونالدو وبيل".

The late Maradona: “He [Mbappé] can surpass many. I told Florentino, sign Mbappé. I told him when I saw him in FIFA. He told me but I have Ronaldo & I said sign Mbappé! Why do you care? And Bale? Listen to me sell Bale!” pic.twitter.com/m7oyanfmoq

