رونالدينيو وقصة أول فيديو يصل إلى مليون مشاهدة في تاريخ يوتيوب

ذكّر النجم البرازيلي المعتزل رونالدينيو عشاقه ومتابعيه حول العالم بأول مقطع فيديو في التاريخ يصل إلى مليون مشاهدة على موقع "يوتيوب" (YouTube)، الذي كان هو بطله بإعلان لإحدى شركات المستلزمات الرياضية عام 2005.

وأعاد رونالدينيو نشر مقطع الفيديو عبر حسابه الشخصي على موقع إنستغرام، أمس الخميس، حاصدا قرابة 2.5 مليون مشاهدة في أقل من 24 ساعة بعد نشره.

وكتب النجم البرازيلي معلقا "لقد كان من الممتع جدًا تسجيل هذا السحر باستخدام حذاء ’نايكي‘ (Nike)، ولا يزال أول فيديو في التاريخ يصل إلى مليون شخص على يوتيوب".

وكان رونالدينيو قد قدّم في الفيديو استعراضا مبهرا لمهاراته في مداعبة الكرة والتحكم بها، كما سددها في القائم 4 مرات متتالية بدون خطأ، في مقطع أذهل رواد يوتيوب، وانتشر بشكل واسع آنذاك.

وأعادت شركة نايكي تحميل المقطع الشهير مرة أخرى في 25 أغسطس/آب 2015، للاحتفال بالذكرى العاشرة للمقطع التاريخي.