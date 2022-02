بالفيديو.. توريس مهاجم برشلونة أضاع 4 فرص محققة بمباراة نابولي وغرق بحسرته

تصدرت لقطات الإسباني فيران توريس مهاجم برشلونة، في مواجهة نابولي بالدوري الأوروبي لكرة القدم، منصات التواصل الاجتماعي، بعدما لاحظ الجمهور مشاركة اللاعب في الشوط الثاني بقميص بدون شعار النادي، وإضاعته العديد من الفرص السانحة للتسجيل.

وتداولت صفحات رياضية وناشطون على المنصات صورًا لقميص توريس الذي ارتداه في الشوط الثاني بدون شعار برشلونة، وانتبه الجمهور لذلك عندما احتفل بهدف التعادل لفريقه الذي جاء من ركلة جزاء.

ونشر أحد الحسابات الرياضية صورة تظهر توريس يرتدي قميصا بشعار النادي في الشوط الأول، بينما لم يكن كذلك عندما خرج إلى أرضية الملعب بالشوط الثاني.

Ferran Torres came out in the second half without a Barcelona badge or Nike logo 🤔 pic.twitter.com/bob8eGYPQw

— International Champions Cup (@IntChampionsCup) February 17, 2022