بالأرقام.. هل رونالدو "أناني" و"نموذج سيئ" فعلا؟

هجوم صاعق شنّه الإنجليزي بول آينس لاعب مانشستر يونايتد السابق على النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف "المانيو" الحالي، واعتبره "مشكلة الفريق الرئيسية".

وذهب آينس -الذي لعب في مانشستر يونايتد من 1989 إلى 1995- حد وصفه لكريستيانو بأنه "نموذج سيئ ولاعب أناني ويحب نفسه. إذا لم يسجل، فلن يكون سعيدا".

ورغم أن اللاعب -الذي يعمل حاليا محللا رياضيا- لم يكن بارزا في أيامه، فإن تصريحاته انتشرت كالنار في الهشيم في المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي.

ولكن هل الأرقام تثبت كلام الدولي الإنجليزي السابق أم تنفيه؟

المعروف عن اللاعب الأناني أنه لا يمرر الكرات لزملائه ويحب دائما تسجيل الأهداف، ولكن أن يتصدر رونالدو -الهداف الأول في تاريخ كرة القدم بأكثر من 800 هدف- قائمة صناع الأهداف في دوري الأبطال ويحتل مركزا متقدما في قائمة أفضل الممررين الحاسمين في تاريخ الكرة، فقد ذلك يجبر آينس على مراجعة تصريحاته.

تشير الأرقام إلى أن "الدون" يتصدر قائمة الممررين الحاسمين في البطولة القارية الأم:

رونالدو: 42 تمريرة حاسمة

الأرجنتيني ليونيل ميسي: 36 تمريرة حاسمة

الأرجنتيني أنخيل دي ماريا: 35 تمريرة حاسمة

الويلزي راين غيغز: 31 تمريرة حاسمة

الإسباني تشافي: 30 تمريرة حاسمة

البرازيلي نيمار: 30 تمريرة حاسمة

وفي تاريخ كرة القدم فقط 3 لاعبين يتفوقون على رونالدو "الذي يحب نفسه ولا يكون سعيدا إذا لم يسجل":