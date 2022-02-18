الأعلى أجرا في العالم.. عرض جديد "لا يرفض" من سان جيرمان لمبابي

كشفت إذاعة "مونتي كارلو" (RMC Sport) أن باريس سان جيرمان يستعد لتقديم عرض جديد لمحاولة إقناع الفرنسي كليان مبابي نجم الفريق الأول للبقاء في العاصمة باريس.

وأنعش الهدف القاتل -الذي سجله مبابي في فوز سان جيرمان على ريال مدريد بثمن نهائي دوري الأبطال- الآمال باحتمال تمديد مبابي لعقده.

وبحسب معلومات الإذاعة الفرنسية، يواصل سان جيرمان التفاوض مع اللاعب في محاولات حثيثة لإقناعة عبر تقديم "عرض لا يرفض" يجعله أعلى اللاعبين أجرا في العالم.

وسيكون العرض اقتصاديا مشابها للعرض الأخير الذي رفضه مبابي في أغسطس/آب الماضي، وقبل أيام من مفاوضات شاقة بين الناديين من أجل انتقال النجم الفرنسي للعاصمة الإسبانية.

ومن خلال الأداء الذي قدمه مبابي الثلاثاء الماضي، يبدو أن تركيزه الكلي منصب على إنهاء الموسم بأفضل طريقة ممكنة وسيحاول الفوز مع سان جيرمان بلقب دوري الأبطال للمرة الأولى في تاريخ الفريق.

وتشير معلومات "مونتي كارلو" إلى أن سان جيرمان بعث رسالة مفادها أنه لن يستسلم وسيحاول حتى النهاية تمديد عقد مبابي. ويرى الفريق الباريسي أن هذا النجم سيكون حجر أساس مشروع سيضمن النجاح والتألق لسنوات قادمة.

كل هذا يأتي، ومبابي يلوذ بالصمت حول رغبته الانضمام لريال من عدمه، ولم يكشف بعد عن وجهته المستقبلية.