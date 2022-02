اعترف مدرب ريال مدريد كارلو أنشيلوتي بأخطائه التي تسببت في خسارة الفريق أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، وقال إنه أمضى ساعات صعبة بعد نهاية المباراة.

وخسر النادي الملكي أمام سان جيرمان 1-صفر في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بمباراة قدم فيها الريال أداء باهتا وأفلت من خسارة قاسية بفضل تألق حارسه تيبو كورتوا الذي أوقف العديد من المحاولات الخطيرة، وصد ركلة جزاء لليونيل ميسي.

وقال أنشيلوتي -في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة- "أريد أن أكون صادقا: لعبنا بشكل سيئ للغاية ضد باريس سان جيرمان، كان الأسلوب سيئا ولم ينجح، أنا مسؤول عن ذلك".

وأضاف أن "الانتقادات الموجهة لنا مبررة لأننا لم نفعل الصواب، لم تكن الصورة جيدة، المشكلة ليست في النتيجة لأنه يمكن تغييرها، ولكن في الصورة التي كانت سيئة".

وأشار المدرب الإيطالي إلى أن الساعات التي تلت المباراة كانت معقدة للغاية بالنسبة له، وكذلك بالنسبة لرئيس الفريق وأعضاء مجلس الإدارة، وقال "كان لدينا نفس الشعور: لقد تأذينا، الصورة كانت سيئة، وهذا أكثر ما يؤلمنا".

واعتبر أن الخسارة بهدف واحد ليست نتيجة سيئة، وكانت "أفضل" ما حدث يوم الثلاثاء الماضي، وقال إن الفريق يملك 3 أسابيع لإصلاح الأخطاء.

🇮🇹 A complete performance by Marco Verratti in Paris against Real Madrid 🔝 @PSG_English | #UCL pic.twitter.com/AZzvCX2mIT

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 18, 2022