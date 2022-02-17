يحظى ليفربول بفرصة لتقليص الفارق مع مانشستر سيتي متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم (بريميرليغ) -ولو لفترة وجيزة- إلى 6 نقاط بعد غد السبت، وسط محاولاته المستمرة للحاق بحامل اللقب.

ورغم فوز ليفربول في آخر 4 مباريات، فقد قال مدربه يورغن كلوب إنه لن ينشغل كثيرا بالظهور في مرآة سيتي.

لكن استضافة نوريتش المتعثر قبل ساعات من مواجهة بين سيتي وتوتنهام هوتسبير المتراجع مؤخرا، تمنح فرصة لليفربول لفرض قليل من الضغط على فريق بيب غوارديولا.

ولا يعني هذا أن كلوب يثق كثيرا في قدرة توتنهام على تعطيل ماكينة سيتي القوية.

وإذا كانت حالة ليفربول رائعة فإن حالة سيتي مبهرة؛ إذ حقق 14 فوزا في آخر 15 مباراة بالدوري وتعادل في مباراة، وأظهر أنه لا يقهر خلال الفوز الساحق خارج أرضه 5-0 على سبورتنغ لشبونة أول أمس الثلاثاء، ووضع قدما في دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا.

واستمتع ليفربول بفوز مذهل خارج أرضه 2-0 على إنتر ميلان أمس الأربعاء، بينما يقاتل نوريتش للبقاء في الدوري الممتاز، ومن الصعب تخيل إخفاق ليفربول في تحقيق الفوز الخامس على التوالي بالدوري بعد غد السبت.

وخسر نوريتش 4-0 من سيتي الأسبوع الماضي رغم صموده في الشوط الأول، ويدرك لاعب الوسط بيلي غيلمور أن الفريق مقبل على اختبار آخر صعب في أنفيلد.

وقال اللاعب المعار من تشلسي "شكلنا اختبارا حقيقيا أمام سيتي، والنتيجة لا تعكس الأداء، وبعد التأخر 1-0 بين الشوطين اعتقدنا أننا نملك فرصة للتعويض، لكن الهدف المبكر في الشوط الثاني قضى علينا".

وأضاف "نعرف أننا سنواجه اختبارا صعبا آخر في أنفيلد، وسنلعب بنفس العقلية، وسنقاتل".

وتجنب أنطونيو كونتي مدرب توتنهام الهزيمة في أول 9 مباريات له بالدوري، عقب خلافة نونو إسبريتو سانتو في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، لكن الوضع تدهور بعد هذه السلسلة.

وعقب الخسارة من تشلسي في قبل نهائي كأس الرابطة، عانى توتنهام من 3 هزائم متتالية في الدوري أمام تشلسي وساوثامبتون وولفرهامبتون وإندرارز، وأثرت آخر هزيمتين كثيرا على فرصه في دخول المربع الذهبي.

ولم يتعرض كونتي لسلسلة مشابهة من النتائج السلبية منذ فترته في أتلانتا عام 2009، ويبدو أن الأمور قد تزداد سوءا في زيارته إلى سيتي المرعب.

وفاز توتنهام بالدور الأول في أغسطس/آب الماضي، وتسبب في هزيمة من اثنتين فقط لسيتي هذا الموسم.

وبينما خسر توتنهام 3 مرات متتالية، انتصر نيوكاسل يونايتد في آخر 3 مباريات، وغادر منطقة الهبوط، وسيحل ضيفا على "وست هام يونايتد" في وقت مبكر بعد غد السبت.

وإذا فاز نيوكاسل فسيصعد للمركز 15، بينما يتطلع "وست هام" لانتزاع المركز الرابع من مانشستر يونايتد إذا حقق النقاط الثلاث.

ويبذل ليفربول أقصى جهد ممكن للحفاظ على الإثارة في القمة، بينما يبدو أن الصراع على المركز الرابع والتأهل لدوري الأبطال سيستمر طويلا.

وسيلعب يونايتد -صاحب المركز الرابع- خارج ملعبه مع ليدز يونايتد الأحد المقبل أمام أرسنال سادس الترتيب، لكن يتبقى له 3 مباريات، حيث يستقبل برنتفورد بعد غد السبت.

ويلتقي ولفرهامبتون -صاحب المركز السابع الذي يخوض صراع المربع الذهبي أيضا- مع ليستر سيتي الأحد المقبل.

ويعود تشلسي صاحب المركز الثالث -المتوج مؤخرا بكأس العالم للأندية- إلى المنافسات المحلية بمواجهة كريستال بالاس بعد غد السبت، مع التفكير في مواجهة ليل الفرنسي في دور 16 من دوري الأبطال الأسبوع المقبل.