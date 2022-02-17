أثارت لقطة طريفة للنجم البرتغالي ريكاردو كواريزما في الدوري البرتغالي لكرة القدم تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد محاولته منع لاعب الفريق المنافس المصاب من إضاعة الوقت.

ونشرت إحدى الصفحات الرياضية على موقع إنستغرام أمس الأربعاء الفيديو الطريف لكواريزما (38 عاما)، حاصدا نحو 11.5 مليون مشاهدة، وأكثر من مليون إعجاب، وآلاف التعليقات.

وجاءت اللقطة في المباراة التي جمعت بين ناديي بيلينينسيش وضيفه فيتوريا غيماريش (فريق كواريزما) الأحد الماضي في الدوري البرتغالي، حيث كانت النتيجة تشير إلى تقدم أصحاب الأرض في النتيجة بهدف مقابل لا شيء.

وفي الدقيقة 92 من عمر المباراة، سقط لاعب بيلينينسيش الشاب أفونسو سوزا على الأرض بداعي الإصابة، فجاء كواريزما إليه وحمله بيديه ليخرجه من الملعب حتى لا يضيع مزيدا من الوقت المحتسب بدل الضائع (5 دقائق).

ولم يعجب تصرف كواريزما اللاعب الشاب وزملاءه في الفريق فوقف سوزا على قدميه رافضا حمله ومحاولة إخراجه من اللاعب المخضرم، ودخل لاعبو الفريقين في مشادات بسبب اللقطة، مما دفع حكم المباراة لإشهار البطاقة الصفراء في وجه اللاعبيْن أساس المشكلة.

ورغم محاولات كواريزما للعودة في النتيجة، فإن المباراة انتهت بخسارة فيتوريا غيماريش بهدف دون رد من متذيل الترتيب في الدوري البرتغالي.