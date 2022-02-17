يخوض نادي برشلونة الإسباني اليوم الخميس مباراته الأولى في الدوري الأوروبي بعد إقصائه من دوري الأبطال في وقت سابق.

واختار نادي زينيت الروسي الترحيب بالنادي الكتالوني بطريقته الخاصة، ونشر عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل مقطع فيديو يذكّر برشلونة بشكل ساخر بأنه مقبل على المشاركة في الدوري الأوروبي بدلا من دوري الأبطال.

وعجز برشلونة عن الاحتفاظ بمقعده في الأدوار الإقصائية لبطولة دوري أبطال أوروبا، الذي ظل متمسكا به خلال المواسم الـ17 الماضية في المسابقة القارية، بعدما احتل المركز الثالث في ترتيب المجموعة الخامسة خلف فريقي بايرن ميونخ الألماني وبنفيكا البرتغالي، لينتقل للعب بالدوري الأوروبي.

وتحسر المدرب تشافي هيرنانديز على مشاهدة مباريات دوري أبطال أوروبا من دون برشلونة، وقال "هذا دافع آخر للفوز بلقب ليس لدينا. أشعر بالغضب الشديد للاستماع إلى موسيقى دوري أبطال أوروبا وعدم الوجود هناك".

ويصطدم برشلونة مع نابولي من أجل الفوز بورقة الترشح لثمن نهائي الدوري الأوروبي، في التجربة الأولى للفريق الإسباني بالنظام الحالي للمسابقة الأوروبية، التي تلي دوري الأبطال من حيث الأهمية.

ويدرك تشافي أن برشلونة يواجه تحديا كبيرا في مسعاه للتأهل للدور المقبل على حساب الفريق الذي يديره لوتشيانو سباليتي.

وأكد مدرب برشلونة "نابولي فريق جيد للغاية حقًا يقوده مدرب يتمتع بخبرة كبيرة. إنهم يعملون بشكل جيد في تحريك الكرة والضغط عاليا في الملعب".

وأضاف "سوف يجعلون الأمر صعبا بالنسبة لنا، إنهم يرغبون في الاستحواذ على الكرة، كما أنهم يدافعون جيدًا ويتميزون بتضييق المساحات، ولديهم لاعبون على درجة عالية من الكفاءة".