كرة قدم

ذعر في رحلة عودة مانشستر سيتي من البرتغال

Sporting CP v Manchester City: Round Of Sixteen Leg One - UEFA Champions League
مانشستر سيتي حقق فوزا كبيرا على سبورتينغ لشبونة (غيتي)
17/2/2022

عاش لاعبو نادي مانشستر سيتي لحظات صعبة في رحلة العودة من البرتغال بعد فوزهم على سبورتينغ لشبونة بخماسية في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ولم يستطع قائد الطائرة التي أقلّت الفريق مساء أمس الهبوط في مطار مانشستر بسبب الرياح القوية التي هبّت على المنطقة مع العاصفة "ديدلي".

وبعد 3 محاولات فاشلة للاقتراب من مطار مانشستر، اضطر قائد الطائرة إلى تحويل مسار الرحلة، وهبط بسلام في مطار "جون لينون" في مدينة ليفربول.

وكتب النادي عبر حسابه بموقع تويتر "نؤكد أن الطائرة التي تقل الفريق الأول العائد من لشبونة هبطت بأمان في مدينة ليفربول، بعد أن أجبرت على تغيير مسارها من مانشستر بسبب الرياح العاتية".

ورحب حساب "مطار ليفربول" بطائرة النادي السماوي من دون أن يفوّت الفرصة لتوجيه رسالة إلى متصدر الدوري الإنجليزي.

وكتب الحساب "يسعدنا الترحيب بمانشستر سيتي في عاصمة كرة القدم بإنجلترا"، في إشارة إلى تفوق نادي ليفربول على الفريق الذي يدربه بيب غوارديولا.

وكان مانشستر سيتي قد سحق مضيفه سبورتينغ لشبونة بخماسية في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال، وهي النتيجة التي ضمنت التأهل للسيتي قبل مواجهة الإياب المقرر بملعب الاتحاد بعد 3 أسابيع.

المصدر : مواقع إلكترونية