عاش لاعبو نادي مانشستر سيتي لحظات صعبة في رحلة العودة من البرتغال بعد فوزهم على سبورتينغ لشبونة بخماسية في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ولم يستطع قائد الطائرة التي أقلّت الفريق مساء أمس الهبوط في مطار مانشستر بسبب الرياح القوية التي هبّت على المنطقة مع العاصفة "ديدلي".

وبعد 3 محاولات فاشلة للاقتراب من مطار مانشستر، اضطر قائد الطائرة إلى تحويل مسار الرحلة، وهبط بسلام في مطار "جون لينون" في مدينة ليفربول.

وكتب النادي عبر حسابه بموقع تويتر "نؤكد أن الطائرة التي تقل الفريق الأول العائد من لشبونة هبطت بأمان في مدينة ليفربول، بعد أن أجبرت على تغيير مسارها من مانشستر بسبب الرياح العاتية".

We can confirm the plane transporting the first team home from Lisbon has landed safely in Liverpool, after high winds forced a diversion from Manchester. #ManCity

ورحب حساب "مطار ليفربول" بطائرة النادي السماوي من دون أن يفوّت الفرصة لتوجيه رسالة إلى متصدر الدوري الإنجليزي.

وكتب الحساب "يسعدنا الترحيب بمانشستر سيتي في عاصمة كرة القدم بإنجلترا"، في إشارة إلى تفوق نادي ليفربول على الفريق الذي يدربه بيب غوارديولا.

Great to safely welcome Manchester City to the football capital of England this afternoon, after their flight was diverted from their home airport due to high winds. ⚽️ pic.twitter.com/eDaHI4VzgI

— Liverpool Airport (@LPL_Airport) February 16, 2022