برشلونة يتعادل مع نابولي في كامب نو.. وخسارة قاسية لدورتموند بملعبه في الدوري الأوروبي

تعادل برشلونة 1-1 على أرضه مع نابولي في ذهاب دور خروج المغلوب في الدوري الأوروبي لكرة القدم، مساء الخميس.

وهيمن برشلونة على مجريات المباراة لكنه وجد نفسه متأخرا بهدف أمام الفريق الإيطالي بعد أن أنهى بيوتر زيلينسكي هجمة مرتدة سريعة بالشباك في الدقيقة 29.

وأدرك فيران توريس مهاجم برشلونة التعادل في الدقيقة 59 من ركلة جزاء، بعد أن احتسب حكم الفيديو المساعد لمسة يد في المنطقة على الفريق الإيطالي.

Game on in Barcelona! Ferran Torres nets an equaliser from the spot… 🎯⚽️

