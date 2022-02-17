برشلونة يتعادل مع نابولي في كامب نو.. وخسارة قاسية لدورتموند بملعبه في الدوري الأوروبي

تعادل برشلونة 1-1 على أرضه مع نابولي في ذهاب دور خروج المغلوب في الدوري الأوروبي لكرة القدم، مساء الخميس.

وهيمن برشلونة على مجريات المباراة لكنه وجد نفسه متأخرا بهدف أمام الفريق الإيطالي بعد أن أنهى بيوتر زيلينسكي هجمة مرتدة سريعة بالشباك في الدقيقة 29.

وأدرك فيران توريس مهاجم برشلونة التعادل في الدقيقة 59 من ركلة جزاء، بعد أن احتسب حكم الفيديو المساعد لمسة يد في المنطقة على الفريق الإيطالي.

Game on in Barcelona! Ferran Torres nets an equaliser from the spot… 🎯⚽️ Who will find a match-winner? 🤔#UEL pic.twitter.com/0P1alphvxv — UEFA Europa League (@EuropaLeague) February 17, 2022

وتفوق برشلونة خلال المباراة بفضل قوته الهجومية الجديدة المؤلفة من توريس وآداما تراوري وبيير-إيمريك أوباميانغ لكنه أهدر العديد من الفرص للفوز.

وتماسك نابولي أمام ضغط برشلونة في آخر 10 دقائق حيث أهدر توريس والبديلان لوك دي يونغ وعثمان ديمبلي -الذي لم يلق ترحيبا من الجمهور لدى نزوله الملعب- العديد من الفرص.

وستقام مباراة العودة في نابولي الأسبوع المقبل، حيث سيحسم الفريق الفائز في مباراة الإياب -التي ستقام على ملعب دييغو أرماندو مارادونا- بطاقة التأهل للدور ثمن النهائي.

وخلاف النظام السابق، يتعين فوز أحد الفريقين، وذلك بعد قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) إلغاء لائحة الهدف الاعتباري من نظام المسابقات الأوروبية للمرة الأولى هذا الموسم.

وكانت اللائحة تنص على أنه في حال تعادل أي فريقين في مجموع مباراتي الذهاب والعودة، يتم الاحتكام إلى فارق الأهداف التي أحرزها كل فريق خارج ملعبه، على أن يتم منح الفريق الذي سجل أهدافا أكثر خارج ملعبه بطاقة الصعود للدور التالي.

وانتقل برشلونة للعب في بطولة الدوري الأوروبي، بعدما ودّع مبكرا بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم من مرحلة المجموعات، عقب حصوله على المركز الثالث في ترتيب مجموعته بالدور الأول، وأخفق في بلوغ الأدوار الإقصائية للمسابقة الأهم والأقوى على مستوى الأندية في القارة العجوز للمرة الأولى منذ عدة أعوام.

في المقابل، اضطر نابولي لخوض الملحق، عقب حلوله ثانيا في مجموعته بدور المجموعات للدوري الأوروبي، خلف فريق سبارتاك موسكو الروسي، الذي بلغ ثمن النهائي مباشرة بعد تصدره المجموعة.

نتائج أخرى

وفي مباريات أخرى، فاز ريال بيتيس 3-2 على زينيت سان بطرسبورغ بعد أن سجل هدفين في أول 20 دقيقة بواسطة جيدو رودريغيز وويليان جوزيه. لكن الفريق الروسي كافح ليدرك التعادل بفضل هدفين في غضون 3 دقائق سجلهما أرتيم جيوبا ومالكوم.

لكن لاعب الوسط المخضرم أندريس غواردادو سجل هدف الفوز لبيتيس قبل الاستراحة وتماسك الفريق الإسباني ليتجرع زينيت أول هزيمة على ملعبه منذ أكتوبر/تشرين الأول 2021.

وفاز شريف تيراسبول على براجا 2-صفر بملعبه في مولدوفا بفضل هدفي سيباستيان تيل وآداما تراوري.

Rangers fans, where does this rank amongst famous wins in Europe? 🔴⚪️🔵#UEL pic.twitter.com/cgDD8o7WOQ — UEFA Europa League (@EuropaLeague) February 17, 2022

رينجرز يُسقط دورتموند على ملعبه

وجاءت أكبر مفاجأة هذه الليلة في ألمانيا، بعد فوز رينجرز الأسكتلندي على بوروسيا دورتموند 4-2.

وكشف الهولندي جيوفاني فان برونكهورست، مدرب فريق رينجرز، سر الفوز الكبير الذي حققه فريقه على مضيفه دورتموند الألماني.

وقال فان برونكهورست عقب المباراة "شاهدنا الكثير من مباريات دورتموند، وكنا نعلم أنهم يتلقون الكثير من الأهداف في مرماهم خلال لقاءاتهم الأخيرة".

وأضاف فان برونكهورست "أعتقد أننا استعددنا لتلك المباراة بشكل جيد، وعقدنا الكثير من الاجتماعات حول الطريقة التي يمكن أن يلعب بها دورتموند".

وأوضح مدرب رينجرز "لقد كنا مستعدين فنيا، ولكن الأهم من الناحية الذهنية، فقد كان نتحرك بالكرة في الاتجاه الصحيح اليوم لتحقيق نتيجة جيدة".