بالفيديو- ثمن نهائي دوري الأبطال.. ليفربول يهزم إنتر وبايرن ميونخ يتعادل مع سالزبورغ

وضع ليفربول قدما في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعدما حقق فوزا ثمينا بهدفين دون رد على مضيفه إنتر في ذهاب ثمن نهائي المسابقة القارية.

وعجز الفريقان عن هز الشباك خلال الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل من دون أهداف، قبل أن يشهد الشوط الثاني هدفي اللقاء بتوقيع البديل البرازيلي روبرتو فيرمينو (75) والنجم الدولي المصري محمد صلاح (83).

ورفع صلاح رصيده التهديفي في دوري الأبطال خلال الموسم الحالي إلى 8 أهداف، لينفرد بالمركز الثالث في قائمة هدافي البطولة هذا الموسم، بفارق هدفين فقط خلف الإيفواري سيباستيان هيلر نجم أياكس أمستردام (المتصدر).

ويكفي ليفربول الخسارة بفارق هدف وحيد في لقاء العودة، الذي يقام بملعب "أنفيلد" في الثامن من الشهر القادم، للصعود إلى ربع نهائي البطولة التي توج بها 6 مرات.

وفي المقابل، أصبح يتعين على إنتر الفوز بفارق 3 أهداف في لقاء العودة، إذا أراد تجنب الخروج المبكر من المسابقة التي أحرز لقبها 3 مرات.

جونيور أدامو سجل هدف سالزبورغ في مواجهة بايرن ميونخ (رويترز)

وفي النمسا، أنقذ اللاعب كينغسلي كومان فريقه بايرن ميونخ من فخ الهزيمة وسجل له هدف التعادل 1-1 في الوقت القاتل من مباراته أمام مضيفه ريد بول سالزبورغ.

وأفلت بايرن من الهزيمة بهدف قاتل بعدما أهدر لاعبوه العديد من الفرص في الشوط الثاني.

وأنهى ريد بول سالزبورغ الشوط الأول لصالحه بهدف سجله البديل جونيور أدامو (21).

ونجح بايرن في ترجمة تفوقه خلال الشوط الثاني إلى هدف التعادل المتأخر بتوقيع كومان (90).