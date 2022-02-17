وجّه الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم تحذيرا إلى النجم السابق وين روني، بشأن تصريحات أدلى بها عن تسببه في إصابة المدافع المعتزل جون تيري خلال إحدى المواجهات المهمة في البريميرليغ.

وتحدث روني عن ارتدائه حذاء كرة قدم تغطي أسفله بروزات معدنية مدببة خلال مباراة جرت عام 2006 بين ناديه القديم مانشستر يونايتد، وبين تشلسي الذي كان يرتدي شارة قيادته جون تيري، زميله السابق في منتخب إنجلترا، وذلك خلال المقابلات الأخيرة التي أجراها للترويج لفيلم وثائقي جديد من إنتاج شركة أمازون.

وصرّح روني بأنه قام بتغيير البروزات المعدنية المعتادة للحذاء لخوض لتلك المباراة، "لأنني أردت أن أحاول إيذاء شخص ما"، مضيفا "غادر جون تيري الملعب على عكازين. تركت جرحا عميقا في قدمه، ثم وقّعت له على قميصي بعد المباراة".

وطلب اتحاد الكرة الإنجليزي شرحا من روني -الذي يتولى حاليا تدريب فريق ديربي كاونتي- بشأن التصريحات التي أدلى بها، وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن الاتحاد أرسل تحذيرا له.

وقال روني: "حتى آخر مباراة لي مع ديربي، كنت أرتدي دائمًا البروزات البلاستيكية القديمة ذات الطرف المعدني".

وأضاف روني "فيما يتعلق بتلك المباراة (بين يونايتد وتشلسي في نيسان/أبريل 2006)، قمت بتغييرها إلى بروزات معدنية كبيرة وطويلة، أقصى طول يمكن أن تحصل عليه، لأنني أردت محاولة إيذاء شخص ما، ومحاولة إصابته".

وتابع "كنت أعلم أنهم سيفوزون بتلك المباراة. كان من الممكن أن تشعر أنهم كانوا فريقًا أفضل في ذلك الوقت، لذلك قمت بتغيير تلك البروزات".

وأوضح "كانت البروزات قانونية، وكنت أفكر إذا كان هناك تحد وكنت أود الخوض فيه بشكل صحيح وأساسي. لقد قمت بذلك بالفعل".

وكشف روني "إذا نظرت إلى الوراء عندما كانوا يحتفلون، فإن جون تيري كان يستخدم عكازاته بسبب هذا التدخل".

وردا على تعليقات روني، غرد تيري بعدد من الرموز التعبيرية الضاحكة، وعلق قائلا "هل هذا عندما تركت تلك البروزات في قدمي".

وأكد روني يوم الجمعة الماضي أنه قدم رده إلى اتحاد الكرة الإنجليزي.