هل البرتغالي جوتا مهاجم ليفربول أفضل رأس حربة في البريميرليغ؟

تعاقدات ليفربول في المواسم الأخيرة لا تشوبها شائبة تقريبا، وكان البرتغالي دييغو جوتا هو الأحدث في قائمة اللاعبين الذين تطور مستواهم بشكل لا يقاس منذ وصولهم إلى "أنفيلد".

ويرى اللاعب الإنجليزي السابق راي بارلور أن المهاجم البرتغالي هو أفضل رقم "9" في الدوري الإنجليزي الممتاز حاليا، ففي غياب ساديو ماني ومحمد صلاح اللذين كانا يشاركان في كأس الأمم الأفريقية اضطر ليفربول إلى الاعتماد على مهاجم وولفرهامبتون السابق وقدم مستويات جيدة، إذ سجل أهدافا وصنع أخرى.

وقال بارلور "ما فعله في غياب صلاح وماني كان رائعا، جوتا كان لا يصدق، أعتقد أن أداءه كان مثيرا للغاية، فأنا أحب طريقة عمله والطريقة التي يطور بها نفسه ويسجل الأهداف، أعتقد أنه سيتحسن".

ولأن "الليفر" لا يستطيع -في أغلب الأحيان- الدخول في منافسة على ضم الأسماء الكبيرة مع فرق مثل مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان فمن المثير للاهتمام أن نكتشف كيف يُنظر إلى جوتا عند مقارنته ببعض أكبر الأسماء حاليا.

ولم يكن لدى بارلور النجم السابق لأرسنال أي شك في أن جوتا (25 عاما) على نفس مستوى الفرنسي كيليان مبابي والنرويجي إيرلينغ هالاند.

يذكر أن جوتا يحتل المركز الثاني في قائمة هدافي البريميرليغ بـ12 هدفا، وبفارق 4 أهداف عن المتصدر زميله في الفريق محمد صلاح.