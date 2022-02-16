ميسي "مقلق".. تقييم ضعيف لنجم سان جيرمان في مباراة ريال مدريد

منحت صحيفة فرنسية تقييما ضعيفا للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان، بعد أداء "كئيب" ضد ريال مدريد جعله يعادل رقما قياسيا سلبيا في تاريخ دوري الأبطال.

وتغلب سان جيرمان على ريال بهدف نظيف على ملعب "حديقة الأمراء" في ذهاب ثمن نهائي المسابقة القارية الأم، بفضل هدف كيليان مبابي في الوقت القاتل من مباراة أهدر فيها ميسي ركلة جزاء.

وتصدى البلجيكي تيبو كورتوا حارس "الملكي" لركلة الجزاء التي سددها اللاعب الفائز بالكرة الذهبية 7 مرات، في الدقيقة 62.

وأهدر المهاجم أول ركلة جزاء له على الإطلاق ضد "الميرينغي" وعادل الرقم القياسي السلبي الذي سجله تييري هنري أسطورة أرسنال، في إهداره 5 ركلات ترجيحية في دوري الأبطال.

ميسي يهدر ركلة الجزاء بعد تصدي رائع من كورتوا ✖️😳#دوري_أبطال_أوروبا #باريس_سان_جيرمان_ريال_مدريد pic.twitter.com/GUlx3BIJsh — beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 15, 2022

كل هذا دفع بصحيفة "ليكيب" (L’Equipe) لمنح قائد منتخب الأرجنتين درجة 3 من أصل 10.

وكتبت هذه المجلة الفرنسية المرموقة "هناك شيء محزن في رؤيته على هذا النحو.. في الشوط الأول، كان في مركز خط الوسط، وكان يتحرك ولكنه لم يقدم تمريرات حاسمة (باستثناء تمريرة لمبابي)".

وتابعت "في المواجهات الثنائية عانى بدنيا ورياضيا. قدم أداء أفضل في الشوط الثاني من المباراة، وقدم بعض اللمحات الجيدة".

وختمت "محاولاته الفاشلة أو التي تصدى لها كورتوا كانت كثيرة في المباراة وبينها إهداره لركلة الجزاء. ميسي هذا مقلق".

ومع ذلك، لم يحصل ميسي على أدنى درجة، حيث حصل داني كارفخال على درجة 2 من أصل 10.

ولم يكن الأمر مفاجئًا، حيث كافح كارفخال أمام الجهة اليسرى لسان جيرمان المكونة من مبابي ونونو مينديز.

كما تسبب الدولي الإسباني في ركلة الجزاء بعد خطأ ارتكبه على مبابي -الذي قد يصبح زميله بالفريق صيفا- داخل منطقة الجزاء.