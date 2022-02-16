ما حقيقة مطالبة بالوتيلي اللاعبين الأفارقة بمغادرة أوروبا والتبرع لإعمار الملاعب ببلدانهم؟

نشرت حسابات وصفحات عبر منصات التواصل الاجتماعي تصريحات منسوبة للمهاجم الإيطالي ماريو بالوتيلي، تحدى فيها النجوم الأفارقة في أوروبا للتبرع لبناء ملاعب ذات جودة عالية في أفريقيا ومغادرة القارة العجوز.

ووفقًا للتصريحات المزعومة، فإن بالوتيلي يقول "أتحدى جميع لاعبي كرة القدم الأفارقة أن يجمعوا المال معي لمغادرة أوروبا وبناء ملاعب في أفريقيا وتطوير شبابنا".

وأضاف "لدينا المال ويمكننا بناء ما لا يقل عن 5 ملاعب عالمية في كل بلد وتوقيع اتفاق ينص على عدم تصدير أي لاعب إلى أوروبا مرة أخرى". وتابع الإيطالي ذو الأصول الأفريقية "في أفريقيا سيلعبون تحت حب أخواتهم وإخوانهم مع عدم وجود من يطلق عبارات مسيئة في المدرجات ضدهم".

واختتم "نحن أكثر موهبة ويمكننا أن نرفع من جودة دوري الأبطال لدينا ومستوى الدوريات.. لدينا مواهب رائعة لكنها لا تحظى بالتقدير في الخارج".

ووفقًا للبحث الذي أجرته وكالة "سند" للرصد والتحقق بشبكة الجزيرة، فإن تلك التصريحات كاذبة تمامًا ولا أساس لها من الصحة.

ويعود آخر تصريح لبالوتيلي عن أفريقيا عبر حسابه على تويتر إلى 16 مايو/أيار 2019، حين قال "بعض الأفكار البسيطة لكم، أيها السياسيون في العالم ألا تعتقدون أنه إذا لم تكن قد وضعت يدك على ثراء أفريقيا لعدة قرون لما كانت هناك أي هجرة من القارة؟".

وأضاف "أفريقيا هي أقوى وأغنى قارة على كوكب الأرض.. لماذا يتركها الناس؟ الحروب؟ المرض؟ الجهل؟ الفقر؟ وكيف يمكن أن تكون أفريقيا فقيرة إذا كانت أغنى قارة على الكوكب؟".

وأوضح النجم الإيطالي "بالضبط! الكل يعرف الإجابة، لكن من المريح أن تكون هادئًا وتتصرف وكأن شيئًا لا يحدث، أليس كذلك؟ في بلدي الأم، إيطاليا، كثيرًا ما يقولون: إيطاليا للإيطاليين.. وسيكون من الصواب أيضًا أن تكون أفريقيا للأفارقة".