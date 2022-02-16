ماني يكسر الصمت.. هذا ما حدث مع صلاح بعد نهائي أمم أفريقيا

كسر النجم السنغالي ساديو ماني، مهاجم ليفربول الإنجليزي، الصمت الذي يشاركه زميله النجم المصري محمد صلاح عقب لقائهما الدراماتيكي في نهائي كأس الأمم الأفريقية.

وقاد ماني السنغال إلى لقبها الأول بالبطولة القارية -في وقت سابق من هذا الشهر- عندما سجل الركلة الأخيرة من ركلات الترجيح ضد منتخب مصر بقيادة صلاح.

وترك النهائي مشاعر متناقضة للغاية بين هذا الثنائي، حيث عاد ماني إلى ليفربول بطلا لأفريقيا، بينما صلاح رجع خالي الوفاض.

ولكن عندما سُئل عن لقاء السنغال ومصر المقبل في مباراتين حاسمتين بتصفيات كأس العالم الشهر المقبل، كشف ماني أنه وصلاح لا يفكران في الأمر حتى وأنهما يلتزمان بالصمت عندما يتعلق الأمر بمناقشة نهائي أمم أفريقيا.

وقال ماني -في لقاء إعلامي- ردا على سؤال حول مباراتي التأهل لكأس العالم الشهر المقبل "أنا وصلاح لا نتحدث عن ذلك. أعتقد أنني ما زلت أفكر في كأس أفريقيا، لكنها أيضا مباراتين مهمتين تعني الكثير بالنسبة لي ولشعبي".

وتابع "إذا تمكنا من التأهل، وسنفعل كل شيء للقيام بذلك، فهذا مهم جدا لي وزملائي في الفريق، وبلدي لأن التأهل لنهائيات المونديال حلم أي لاعب كرة قدم.. سنكون مستعدين جيدا ونبذل قصارى جهدنا للفوز لأنه مهم حقا".

ومضى ماني ليكشف أن التزام الصمت يأتي احتراما لزميله المصري الذي عانى من حسرة كبيرة في النهائي.

وتابع "حتى الآن لن تصدقوني. لكننا لم نتحدث عن ذلك، لأنني أعلم أنه لا يزال محبطًا بالتأكيد".

ومع ذلك، ليست كل الأمور بكأس الأمم الأفريقية خارج النقاش تماما. وكشف ماني أنه وصلاح سخرا من ترديد ما تسمى محاولة الأخير اللعب بأعصابه قبل أن يسدد ركلة جزاء فاشلة بالشوط الأول من النهائي.

وقبل لحظات من تنفيذ ركلة الجزاء، رأى ماني صلاح يتحدث مع محمد أبو جبل حارس المرمى، وأعطاه التعليمات عن الزاوية المفضلة لماني.

ورغم أن أحداث المباراة النهائية ما تزال صعبة بعض الشيء بالنسبة لصلاح، يقول ماني إنهما تذكرا الجانب المضحك من ركلة الجزاء الفاشلة.

وختم الدولي السنغالي "كنا نتحدث عن هذا بالأمس ونضحك عليه".