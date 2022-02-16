كشف المدرب الألماني لنادي ليفربول الإنجليزي يورغن كلوب عن سر التعافي السريع لنجمي الريدز محمد صلاح وساديو ماني عقب، العودة من بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم التي اختتمت الشهر الجاري في الكاميرون.

وقال كلوب -في المؤتمر الصحفي قبل مباراة اليوم أمام إنتر ميلان الإيطالي في دوري أبطال أوروبا- "صلاح وماني لا يشربان الخمر على الإطلاق".

وأضاف "لقد كانا لائقين في اليوم التالي لنهائي أمم أفريقيا، كلا اللاعبين من قوى الطبيعة، ويتعافيان بسرعة كبيرة، لم أتفاجأ بهذا على الإطلاق".

مباشر | المؤتمر الصحفي للمدرب يورغن كلوب واللاعب ترينت أليكساندر-آرنولد للحديث عن مباراة #إنتر_ليفربول غدًا في دوري أبطال أوروبا 🔴🎙https://t.co/kdzisYktSZ — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) February 15, 2022

وشارك صلاح بديلًا في مباراة ليستر سيتي بالدوري الإنجليزي، وذلك بعد يومين من عودته من الكاميرون، ثم بدأ أساسيًا في لقاء بيرنلي الأحد الماضي، الذي انتهى بفوز الريدز 1-صفر.

هدف هام من المسمار -الهداف- فابينيو في شباك بيرنلي 🔥pic.twitter.com/VcaGLPQrsZ — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) February 13, 2022

أما ماني -الذي وصل إلى ليفربول مساء الأربعاء الماضي قادمًا من السنغال بسبب الاحتفال ببطولة أمم أفريقيا التي حصل عليها عقب الفوز على مصر بركلات الترجيح- فشارك أساسيًّا في مباراة الأحد الماضي أيضًا.

ويستعد ليفربول لخوض ذهاب الدور ثمن النهائي لدوري الأبطال أمام إنتر ميلان على ملعبه، وذلك عقب تصدر مجموعته بالعلامة الكاملة، وتحقيق الفوز في 6 مباريات كاملة.