شاهد- ثمن نهائي دوري الأبطال.. فوز قاتل لسان جيرمان على ريال مدريد ومانشستر سيتي يكتسح سبورتنغ

فاز باريس سان جيرمان الفرنسي على ضيفه ريال مدريد بهدف نظيف في ذهاب ثمن نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ويدين سان جيرمان بالفضل في هذا الفوز للاعبه كيليان مبابي، الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وأهدر ليونيل ميسي ركلة جزاء لباريس سان جيرمان في الدقيقة 61.

ميسي يهدر ركلة الجزاء بعد تصدي رائع من كورتوا ✖️😳#دوري_أبطال_أوروبا #باريس_سان_جيرمان_ريال_مدريد pic.twitter.com/GUlx3BIJsh — beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 15, 2022

وتقام مباراة الإياب بين الفريقين يوم 9 مارس/آذار المقبل في "البرنابيو".

ويحتل الريال صدارة الدوري الإسباني برصيد 54 نقطة، ويستعد لمواجهة ألافيس يوم السبت المقبل في الجولة الـ25.

في حين يحتل سان جيرمان صدارة الدوري الفرنسي برصيد 59 نقطة، ويستعد لمواجهة نانت يوم السبت المقبل في الجولة الـ25.

وفي مباراة أخرى، وجه مانشستر سيتي إنذارا شديد اللهجة إلى منافسيه في البطولة القارية الأم بفوزه الساحق بخماسية نظيفة على مضيفه سبورتنغ لشبونة.

ووضع مانشستر سيتي أكثر من مجرد قدم في دور الثمانية للبطولة قبل مباراة الإياب المقررة على ملعبه في التاسع من مارس/آذار المقبل.

وحسم مانشستر سيتي المباراة تماما وعن جدارة في شوطها الأول برباعية نظيفة في شباك مضيفه.

وهذه هي المرة الأولى التي يحرز فيها مانشستر سيتي 4 أهداف في شوط واحد في تاريخ مشاركاته بدوري الأبطال حتى الآن.

وسجل خماسية "السيتيزنز" برناردو سيلفا (17 و44) ورياض محرز (7) وفيل فودين (32) ورحيم ستيرلنغ (58).