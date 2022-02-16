شهدت منصات التواصل المصرية، سخرية واسعة، وذلك عقب إعلان اتحاد الكرة المحلي عن توجيه الشكر لمدرب المنتخب الأولمبي شوقي غريب، مبررا ذلك بـ"ترشيد النفقات".

وقال الاتحاد، في بيان له، إن القرار جاء ترشيدًا للنفقات، وذلك بسبب عدم وجود أي ارتباطات للمنتخب الأولمبي حتى عام 2023.

اللافت في الأمر، أن تلك الإقالة هي الثانية في أقل من عام، للمدرب المصري من المنصب ذاته، إذا تم توجيه الشكر له عقب انتهاء أولمبياد طوكيو، في أغسطس/آب 2021.

وعادت اللجنة الثلاثية المؤقتة برئاسة أحمد مجاهد، للاستعانة بخدمات المدرب المصري في الشهر التالي، وتحديدًا في 27 سبتمبر/أيلول من العام نفسه، وبرروا ذلك بوجود توصية من المدير الفني للاتحاد البرتغالي نيلو فينجادا، رغم علم الاتحاد بعدم وجود أي ارتباطات للمنتخب أيضا.

من جانبه، قال الإعلامي أحمد شوبير عبر برنامجه التلفزيوني، إن مدرب نادي سموحة أحمد سامي، هو الأقرب لخلافة غريب في الفترة المقبلة.

وعلى صعيد المنصات، أشار مغردون إلى صحة قرار اتحاد الكرة بتوجيه الشكر لغريب، متمنين له شغل منصبه في المنتخب، ولا سيما إذا حصل على الشرط الجزائي مع كل قرار إقالة يصدر بحقه.

شوقي غريب متعين بقاله ٥ شهور

قبض ٥ شهور بدون اي شغل

تم اقالته اليوم وهياخد الشرط الجزائي

يا رب وظيفه زي ك شوقي غريب

😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂 — Dr.amr elanani (@Dramr74) February 15, 2022

فيما دعم آخرون اختيار أحمد سامي لشغل المنصب الحيوي في تلك الفئة العمرية، مؤكدين قدرته على التعامل مع هذا العمر الصغير من اللاعبين، وتطويرهم بما يفيد المنتخب.

وعلق الصحفي عبد القادر سعيد في تغريدة له عبر تويتر، قائلًا "إقالة شوقي غريب قرار محترم من اتحاد الكورة (الكرة).. وقرار تعيينه كان قرار غير محترم من اللجنة السابقة..".

وأضاف "ياريت بقى نجيب مدرب محترم (ليتنا نختار مدربا محترما) من المحليين المتاحين أو نشوف مدرب أجنبي كويس (نختار مدربا أجنبيا جيدا) ونبعد عن المجاملات وسياسة الدور والشللية والصحوبية (ومجاملات الأصحاب)".

إقالة شوقي غريب قرار محترم من اتحاد الكورة.. زقرار تعيينه كان قرار غير محترم من اللجنة السابقة.. ياريت بقى نجيب مدرب محترم من المحليين المتاحين أو نشوف مدرب أجنبي كويس ونبعد عن المجاملات وسياسة الدور والشللية والصحوبية — Abdel عبد القادر سعيد (@abdelkadr_saeid) February 15, 2022

الواحد نفسه يشتغل شغلانة شوقي غريب… تقعد 5 شهور في البيت وبينزلك قبض عادي وبعدين يجوا يقولوا لك معلش مش هننزل لك قبض تاني تقولهم ماشي بس هاتوا شرط جزائي بقى — Ahmed Sabry (@AhSabry84) February 15, 2022

اللي جابوه بعد ما شالوا شوقي غريب ولا شوقي غريب اللي شالوه وجابوا مكانه شوقي غريب؟ https://t.co/xjbu47ZAF6 — Marwan El-Qalmoush (@Qalmoush) February 15, 2022

"المدير الفني لسموحه أحمد سامي" أحق شخص لتدريب المنتخب الأوليمبي بعد حقبة" شوقي غريب" لأنه عنده رؤية فنية للاعبين ده غير تطويرهم فنياً و بدنياً… — Dr.Mohamed Khawassek (@DKhawassek) February 15, 2022