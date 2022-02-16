كرة قدم

سخرية واسعة عبر منصات التواصل بعد إقالة شوقي غريب من تدريب المنتخب الأولمبي المصري

شوقي غريب على طوبتين
شوقي غريب خلال مؤتمر صحفي قبل أولمبياد طوكيو (مواقع التواصل)
16/2/2022

شهدت منصات التواصل المصرية، سخرية واسعة، وذلك عقب إعلان اتحاد الكرة المحلي عن توجيه الشكر لمدرب المنتخب الأولمبي شوقي غريب، مبررا ذلك بـ"ترشيد النفقات".

وقال الاتحاد، في بيان له، إن القرار جاء ترشيدًا للنفقات، وذلك بسبب عدم وجود أي ارتباطات للمنتخب الأولمبي حتى عام 2023.

اللافت في الأمر، أن تلك الإقالة هي الثانية في أقل من عام، للمدرب المصري من المنصب ذاته، إذا تم توجيه الشكر له عقب انتهاء أولمبياد طوكيو، في أغسطس/آب 2021.

وعادت اللجنة الثلاثية المؤقتة برئاسة أحمد مجاهد، للاستعانة بخدمات المدرب المصري في الشهر التالي، وتحديدًا في 27 سبتمبر/أيلول من العام نفسه، وبرروا ذلك بوجود توصية من المدير الفني للاتحاد البرتغالي نيلو فينجادا، رغم علم الاتحاد بعدم وجود أي ارتباطات للمنتخب أيضا.

من جانبه، قال الإعلامي أحمد شوبير عبر برنامجه التلفزيوني، إن مدرب نادي سموحة أحمد سامي، هو الأقرب لخلافة غريب في الفترة المقبلة.

وعلى صعيد المنصات، أشار مغردون إلى صحة قرار اتحاد الكرة بتوجيه الشكر لغريب، متمنين له شغل منصبه في المنتخب، ولا سيما إذا حصل على الشرط الجزائي مع كل قرار إقالة يصدر بحقه.

فيما دعم آخرون اختيار أحمد سامي لشغل المنصب الحيوي في تلك الفئة العمرية، مؤكدين قدرته على التعامل مع هذا العمر الصغير من اللاعبين، وتطويرهم بما يفيد المنتخب.

وعلق الصحفي عبد القادر سعيد في تغريدة له عبر تويتر، قائلًا "إقالة شوقي غريب قرار محترم من اتحاد الكورة (الكرة).. وقرار تعيينه كان قرار غير محترم من اللجنة السابقة..".

وأضاف "ياريت بقى نجيب مدرب محترم (ليتنا نختار مدربا محترما) من المحليين المتاحين أو نشوف مدرب أجنبي كويس (نختار مدربا أجنبيا جيدا) ونبعد عن المجاملات وسياسة الدور والشللية والصحوبية (ومجاملات الأصحاب)".

المصدر : وكالة سند