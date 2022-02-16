"خيرتني بينها وبين أمي".. حقيقة تفضيل رونالدو والدته على صديقته

نشرت حسابات وصفحات رياضية عبر منصات التواصل الاجتماعي تصريحات منسوبة للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد حول سبب انفصاله عن صديقته السابقة إيرينا شايك.

ويقول رونالدو -وفقا للتصريحات المتداولة- "لست نادما على انفصالي عن إيرينا شايك، كانت تقول لي: لماذا دائما تجلب أمك معك في كل مناسبة، هذا يضايقني وعليك الاختيار بيننا؟.. فاخترت أمي".

ووفقا لبحث أجرته وكالة "سند" للرصد والتحقق الإخباري بشبكة الجزيرة، فإن تلك التصريحات مترجمة عن عدد من الصفحات الأجنبية أيضا والتي تناولتها في السياق نفسه.

وبالبحث حول مدى حقيقتها تبين أنها كاذبة تماما ولا أساس لها من الصحة، حيث لم يذكر رونالدو ذلك صراحة عبر حساباته على مواقع التواصل أو في أي مقابلة مصورة.

وكانت تقارير صحفية قد تناولت قضية انفصال رونالدو وعارضة الأزياء الروسية في السنوات الماضية، وأرجع بعضها السبب بالفعل إلى تفضيله والدته التي لم تكن تراها أما جيدة لابنه رونالدو جونيور، ولكن النجم البرتغالي لم ينف أو يؤكد تلك التقارير حتى الآن.