قال كيليان مبابي إنه يشعر بالسعادة باللعب مع باريس سان جيرمان، وأكد أنه لم يحسم مستقبله مع ناديه الفرنسي، وسط تكهنات مستمرة بشأن قرب انتقاله إلى ريال مدريد.

وأمس الثلاثاء، سجل مبابي هدف الفوز لسان جيرمان 1-صفر على الريال في ذهاب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وينتهي عقد اللاعب (23 عاما) مع سان جيرمان نهاية الموسم الجاري.

وفاجأ النجم الفرنسي الجميع بالتحدث باللغة الإسبانية -التي تعلمها مؤخرا- بطلاقة خلال تصريحاته التلفزيونية بعد انتهاء المباراة، وعدّ ذلك البعض إشارة إلى انتقاله لريال مدريد، لكن تصريحاته أمس لم تظهر ذلك.

وقال مبابي لمحطة "موفيستار" التلفزيونية بعد الفوز بهدف في الوقت بدل الضائع؛ "لم أحدد مستقبلي بعد، أنا ألعب في باريس سان جيرمان وهو أحد أفضل أندية العالم".

وبعدما أهدر زميله ليونيل ميسي ضربة جزاء لسان جيرمان، واقتراب ريال مدريد من الظفر بالتعادل على ملعب حديقة الأمراء، أشعل هدف مبابي احتفالات مشجعي سان جيرمان بهدف الفوز القاتل. وتعرض لسؤال عما إذا كان ذلك قد يساعده على اتخاذ القرار بخصوص مستقبله.

ميسي يهدر ركلة الجزاء بعد تصدي رائع من كورتوا ✖️😳#دوري_أبطال_أوروبا #باريس_سان_جيرمان_ريال_مدريد pic.twitter.com/GUlx3BIJsh — beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 15, 2022

ورد مهاجم فرنسا "لا، لم أحدد بعد؛ أبذل قصارى جهدي وبعد ذلك سنرى ما سيحدث في الموسم المقبل".

ورفض سان جيرمان عرضا مقابل نحو 160 مليون يورو (182 مليون دولار) من الريال لضم مبابي في أغسطس/آب الماضي، رغم أن عقد اللاعب كان ينتهي حينها بعد أقل من عام واحد.

ويتوقع كثيرون أن ينضم مبابي -الذي أحرز 22 هدفا وصنع 16 في كل المسابقات مع سان جيرمان هذا الموسم- لريال في انتقال مجاني نهاية الموسم، حيث رفض عدة عروض لتمديد عقده.

وقال مبابي لمحطة "كانال بلوس": "كيف تتجاهل الحديث (عن الانتقال)؟ الأمر سهل عن طريق لعب كرة القدم".

وأضاف "نسأل أسئلة كثيرة، ونقول كثيرا جدا من الأشياء، ونتحدث عن ناديين كبيرين هما باريس سان جيرمان وريال".

وتابع اللاعب -الفائز بكأس العالم 2018- "أنا لاعب في باريس سان جيرمان، وأنا سعيد جدا طوال الوقت".