كشفت الإحصائيات الصادمة لريال مدريد خلال هزيمته 1-0 أمام باريس سان جيرمان في ذهاب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمس الثلاثاء، عن مدى معاناة الملكي الذي أصبح مهددا بنزوله عن عرش السيادة الكروية في القارة العجوز.

وأحرز النجم الفرنسي كيليان مبابي هدفا رائعا بمهارة فردية فريدة من نوعها في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، ليقود سان جيرمان الحالم باللقب الأوروبي لفوز ثمين، سيريحه في مباراة العودة في ملعب سانتياغو برنابيو بمدريد في التاسع من مارس/آذار القادم.

وأهدر سان جيرمان العديد من الفرص الخطيرة وكان الطرف الأفضل المسيطر تماما على مجريات اللعب، واقترب أكثر من مرة من التسجيل لولا تألق كورتوا الذي تصدى أيضا ببراعة لركلة جزاء سددها ليونيل ميسي في الدقيقة 62.

ولو نجح ميسي في التسجيل لكانت حصيلة الأهداف مرشحة للزيادة، في ظل انهيار الريال الذي كان سيتضاعف بعد الهدف بالطبع.

ميسي يهدر ركلة الجزاء بعد تصدي رائع من كورتوا ✖️😳#دوري_أبطال_أوروبا #باريس_سان_جيرمان_ريال_مدريد pic.twitter.com/GUlx3BIJsh — beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 15, 2022

وخير دليل على انهيار ريال مدريد خلال المباراة، الإحصائيات الصادمة التي كان أبرزها أنه أنهى المباراة بثلاث تسديدات طائشة، دون أي تسديدة ناجحة على مرمى سان جيرمان، الذي سدد 8 مرات في قلب المرمى من أصل 21 تسديدة.

وبلغت نسبة الفريق الفرنسي في الاستحوذ على الكرة 61%، مقابل 39% فقط للريال، وقد يحتج البعض بأن العبرة ليست بالاستحواذ، ويرد على ذلك بأن ريال مدريد قدم أداء باهتا وشهدت إحصائياته في المباراة تراجعا مهينا لا يليق بأبرز أبطال أوروبا ومتصدر الدوري الإسباني.

ولم يحصل ريال مدريد إلا على ضربة ركنية واحدة مقابل 7 لسان جيرمان، الذي مرر لاعبوه 628 تمريرة منها 17 تمريرة عرضية، مقابل 466 تمريرة للملكي منها 5 تمريرات عرضية.

وفي محاولة لتبرير الهزيمة والأداء الهزيل، قال كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد بعد المباراة "مبابي أفضل لاعب في كرة القدم الأوروبية. لم نلعب بشكل جيد، لكن الأمور لم تحسم بعد".

ويبدو أن مهمة ريال مدريد قد تكون أصعب على ملعبه، لأنه سيلعب دون الثنائي الموقوف كاسيميرو وفيرلان مندي بعد حصول كل منهما على البطاقة الصفراء الثالثة في المباراة، مع غموض موقف كريم بنزيمة، والضغط المتوقع على الفريق وسط جماهيره، في ظل امتلاك سان جيرمان ثقافة الفوز على الفرق الإسبانية على ملعبها وليست هزيمته المذرية لبرشلونة في كامب نو برباعية ببعيدة عن الأذهان.

وأقر الحارس تيبو كورتوا بفشل إستراتيجية فريقه في المباراة بقوله "هجماتنا المرتدة لم تنجح. الخسارة قاسية لكن في مباراة الإياب تبقى كل الخيارات مفتوحة. يجب علينا الفوز، وسنحاول أن نفعل ذلك أمام مشجعينا، وهذه مزية كبيرة".

وأصبحت سمعة ريال مدريد الملقب بسيد أوروبا على المحك، إذ فاز وحده بلقب دوري أبطال أوروبا 13 مرة آخرها في 2018 بفارق كبير عن ميلان الإيطالي، الذي يليه في عدد مرات الفوز برصيد 7 ألقاب آخرها عام 2007.