تعود منافسات دوري أبطال أوروبا بداية من سهرة اليوم الثلاثاء بإقامة مباريات الدور ثمن النهائي، ويتزامن ذلك مع إلغاء قاعدة قانونية كانت مطبقة منذ عام 1965.

ويواجه باريس سان جيرمان الفرنسي ضيفه ريال مدريد الإسباني، في حين يسافر مانشستر سيتي الإنجليزي لمواجهة سبورتنغ البرتغالي في أولى مواجهات ثمن النهائي.

وستكون المبارتان موعدا لتعديل جديد يشمل إلغاء قاعدة احتساب الهدف بهدفين للفرق الزائرة، في حال التعادل في مباراتي الذهاب والإياب.

وبداية من اليوم سيكون على الفرق ضمان الفوز بأي فارق دون أفضلية للأهداف المسجلة خارج القواعد، وفي حال التعادل سيتم اللجوء لشوطين إضافيين ثم ركلات الترجيح.

واتخذ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" (UEFA) قرار إلغاء قاعدة احتساب الهدف بهدفين للفرق الزائرة في يونيو/حزيران الماضي، وبرر هذه الخطوة بالسعي لتشجيع اللعب الهجومي، وتجنب الأساليب الدفاعية التي تلجأ إليها بعض الفرق تجنبا لتلقي أهداف فوق ميدانها أو للدفاع عن أفضلية الهدف المسجل في مباراة الذهاب.

كما جاء القرار استجابة للانتقادات التي واجهت القاعدة، إذ اعتُبرت ظالمة للفرق التي تضطر لخوض أشواط إضافية خارج ملعبها إيابا، وهو ما يمنح أفضلية للفرق المستضيفة التي تستفيد من عاملي الأرض والجمهور.

وقال رئيس اتحاد الكرة الأوروبي ألكسندر تشيفرين في تصريحات سابقة إن إلغاء قاعدة احتساب الهدف بهدفين خارج القواعد سيدفع الفرق لمزيد من اللعب الهجومي والتخلي عن التحفظ الدفاعي.

يذكر أن مباريات ذهاب ثمن النهائي تقام خلال الأسبوع الحالي والأسبوع المقبل، في حين تجرى مباريات العودة بين 8 و16 مارس/آذار المقبل.