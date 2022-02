باريس سان جيرمان وريال مدريد.. حلم التتويج الأول يصطدم بخبرة زعيم أوروبا

يسعى باريس سان جيرمان لمواصلة المشوار نحو تحقيق حلم التتويج الأول بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، لكنه يواجه اختبارا صعبا ومهمة ثقيلة أمام ريال مدريد، الأكثر تتويجا بلقب البطولة الأوروبية.

ويستضيف سان جيرمان فريق ريال مدريد، اليوم الثلاثاء، في افتتاح مباريات ثمن نهائي دوري الأبطال، وستكون المباراة أشبه بنهائي مبكر.

ويُنتظر مشاركة النجم الأرجنتيني المحنك ليونيل ميسي لاعب برشلونة السابق، في مواجهة الغريم التقليدي ريال مدريد، كما تُسلط الأضواء بشكل كبير على النجم الفرنسي كليان مبابي المتوج مع منتخب بلاده بلقب كأس العالم، خاصة في ظل ربط اسمه بالانتقال إلى ريال مدريد.

وسجل كليان مبابي هدفا في الوقت القاتل قاد به سان جيرمان إلى الفوز على رين 1- صفر يوم الجمعة الماضي في الدوري الفرنسي ليواصل سان جيرمان ابتعاده في صدارة الدوري الفرنسي ويوجه تركيزه بشكل كبير إلى مشواره بالبطولة الأوروبية.

وقال أشرف حكيمي اللاعب السابق لريال مدريد والمدافع الحالي لباريس سان جيرمان "سجلنا الكثير من الأهداف في الدقائق الأخيرة، وهذا يظهر واحدة من نقاط قوة الفريق، وهي أننا نكافح حتى النهاية".

وأضاف حكيمي "هذا شيء إيجابي للغاية بالنسبة للفريق، لأنه يظهر أننا نتمتع بشخصية وموهبة من نوع خاص للفوز".

