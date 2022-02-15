باريس سان جيرمان وريال مدريد.. حلم التتويج الأول يصطدم بخبرة زعيم أوروبا

يسعى باريس سان جيرمان لمواصلة المشوار نحو تحقيق حلم التتويج الأول بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، لكنه يواجه اختبارا صعبا ومهمة ثقيلة أمام ريال مدريد، الأكثر تتويجا بلقب البطولة الأوروبية.

ويستضيف سان جيرمان فريق ريال مدريد، اليوم الثلاثاء، في افتتاح مباريات ثمن نهائي دوري الأبطال، وستكون المباراة أشبه بنهائي مبكر.

ويُنتظر مشاركة النجم الأرجنتيني المحنك ليونيل ميسي لاعب برشلونة السابق، في مواجهة الغريم التقليدي ريال مدريد، كما تُسلط الأضواء بشكل كبير على النجم الفرنسي كليان مبابي المتوج مع منتخب بلاده بلقب كأس العالم، خاصة في ظل ربط اسمه بالانتقال إلى ريال مدريد.

وسجل كليان مبابي هدفا في الوقت القاتل قاد به سان جيرمان إلى الفوز على رين 1- صفر يوم الجمعة الماضي في الدوري الفرنسي ليواصل سان جيرمان ابتعاده في صدارة الدوري الفرنسي ويوجه تركيزه بشكل كبير إلى مشواره بالبطولة الأوروبية.

وقال أشرف حكيمي اللاعب السابق لريال مدريد والمدافع الحالي لباريس سان جيرمان "سجلنا الكثير من الأهداف في الدقائق الأخيرة، وهذا يظهر واحدة من نقاط قوة الفريق، وهي أننا نكافح حتى النهاية".

وأضاف حكيمي "هذا شيء إيجابي للغاية بالنسبة للفريق، لأنه يظهر أننا نتمتع بشخصية وموهبة من نوع خاص للفوز".

When Paris & Madrid met in 2017/18 🍿 Who will make the difference in 2022? 🤷‍♂️#UCL pic.twitter.com/rzpYZI81PU — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 15, 2022

في المقابل، يتصدر ريال مدريد الدوري الإسباني لكن بفارق 4 نقاط فقط أمام أقرب منافسيه إشبيلية، وذلك بعدما تعادل المتصدر مع فياريال سلبيا مطلع هذا الأسبوع.

وقال كاسيميرو لاعب خط وسط ريال مدريد "الآن نحن مقبلون على أكثر الأوقات جمالا في كرة القدم. لدينا جهاز فني يعمل معنا بشكل ممتاز ودائما ما يرشدنا. ونود الفوز بكل شيء".

يذكر أن سهرة اليوم ستشهد أيضا لقاء بين سبورتينغ لشبونة البرتغالي وضيفه مانشستر سيتي الإنجليزي، ويلعب غدا ليفربول المتوج بلقب دوري أبطال أوروبا 6 مرات، ضيفا على إنتر ميلان المتوج باللقب 3 مرات، بينما يستقبل سالسبورغ النمساوي بايرن ميونخ الألماني.

وتتواصل منافسات جولة الذهاب في الأسبوع المقبل حيث يلتقي فياريال الإسباني مع يوفنتوس الإيطالي وتشلسي الإنجليزي مع ليل الفرنسي، كما يلتقي بنفيكا البرتغالي مع أياكس أمستردام الهولندي وأتلتيكو مدريد الإسباني مع مانشستر يونايتد الإنجليزي.