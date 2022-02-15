كرة قدم

"القاتل الصامت".. الأرجنتيني دي ماريا أكثر اللاعبين مظلومية في عالم الكرة

دي ماريا لاعب باريس سان جيرمان احتفل بعيد ميلاده الـ34 (مواقع التواصل)
15/2/2022

يحتفل اليوم الأرجنتيني أنخيل دي ماريا نجم باريس سان جيرمان بعيد ميلاده الـ34 بدون أن ينال ما تستحقه موهبته وعبقريته الكروية والتي جعلته أحد أفضل اللاعبين في تاريخ الساحرة المستديرة.

فالدولي الأرجنتيني الذي لعب سابقا لبنفيكا وريال مدريد ومانشستر يونايتد سجل 175 هدفا وصنع 243 آخر في 748 مباراة لعبها مع الفرق ومنتخب بلاده وتوج بـ27 لقبا.

ويعد دي ماريا -الذي يعمل بصمت- ثاني أفضل الممررين الحاسمين بعد زميله ومواطنه ليونيل ميسي والذي يملك 319 تمريرة حاسمة.

وكان دي ماريا صاحب هدف الفوز في نهائي كوبا أميركا في مرمى البرازيل والذي أهدى بسببه منتخب بلاده أول لقب في هذه البطولة القارية منذ عام 1993، وأيضا أول لقب كبير لميسي بقميص منتخب بلاده.

كما فاز بجائزة رجل المباراة في نهائي نسخة 2014 من دوري الأبطال، وساهم في فوز فريقه ريال مدريد على أتلتيكو 4-1 في الأشواط الإضافية.

وسجل أيضا هدف الفوز في نهائي مسابقة كرة القدم بأولمبياد أثينا، ومهد الطريق لمنتخب بلاده للفوز بذهبية المسابقة.

المصدر : مواقع إلكترونية + مواقع التواصل الاجتماعي