"القاتل الصامت".. الأرجنتيني دي ماريا أكثر اللاعبين مظلومية في عالم الكرة

يحتفل اليوم الأرجنتيني أنخيل دي ماريا نجم باريس سان جيرمان بعيد ميلاده الـ34 بدون أن ينال ما تستحقه موهبته وعبقريته الكروية والتي جعلته أحد أفضل اللاعبين في تاريخ الساحرة المستديرة.

فالدولي الأرجنتيني الذي لعب سابقا لبنفيكا وريال مدريد ومانشستر يونايتد سجل 175 هدفا وصنع 243 آخر في 748 مباراة لعبها مع الفرق ومنتخب بلاده وتوج بـ27 لقبا.

View this post on Instagram

ويعد دي ماريا -الذي يعمل بصمت- ثاني أفضل الممررين الحاسمين بعد زميله ومواطنه ليونيل ميسي والذي يملك 319 تمريرة حاسمة.

وكان دي ماريا صاحب هدف الفوز في نهائي كوبا أميركا في مرمى البرازيل والذي أهدى بسببه منتخب بلاده أول لقب في هذه البطولة القارية منذ عام 1993، وأيضا أول لقب كبير لميسي بقميص منتخب بلاده.

Happy Birthday to @PSG_inside & @Argentina superstar Angel Di Maria ❤️

Throwback to special strike against Real Madrid in the #UCL 💥

More of the same this week?

🎥 @ChampionsLeague #beINUCL #PSGReal pic.twitter.com/EVUbybGKdO

— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) February 14, 2022