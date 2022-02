أناني ومثال سيئ.. هجوم صاعق على رونالدو نجم مانشستر يونايتد

يبدو أن أزمات مانشستر يونايتد مستمرة هذا الموسم، إذ يواصل اللاعبون السابقون بالنادي انتقاد فريقهم، مع تركيز استهدافهم على النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ولم يستطع النجم الفائز بالكرة الذهبية 5 مرات بتقديم مستواه المعهود منذ عودته إلى "الشياطين الحمر" الصيف الماضي، ووصف بول آينس اللاعب السابق للـ"مانيو" رونالدو بأنه "مشكلة الفريق الرئيسية".

ويسأل آينس "لماذا لم يتعاقد الفريق مع (إيرلينغ) هالاند؟ لم يكن بحاجة إلى رونالدو، إذ كان الجميع يعتقد أنه ذاهب إلى مان سيتي" .

وتابع -في حديثه لصحيفة "ذا صن" (The Sun) البريطانية "الجميع اعتقد أنه كان رائعا في الفترة الأولى من الموسم، ولولا رونالدو لما واصل اليونايتد مسيرته في دوري أبطال أوروبا".

وقال إن الناس كانوا يقولون إنه سيكون "رائعا للنادي وقدوة للاعبين والشباب.. اعتقدنا أن هذا هو الحال، ولكنه لم يكن كذلك.. هو نموذج سيئ".

كما أشار آينس -الذي لعب في مانشستر يونايتد من 1989 إلى 1995- إلى بعض التصرفات التي أحبطته بشكل خاص عند مشاهدة رونالدو.

