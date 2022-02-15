أناني ومثال سيئ.. هجوم صاعق على رونالدو نجم مانشستر يونايتد

يبدو أن أزمات مانشستر يونايتد مستمرة هذا الموسم، إذ يواصل اللاعبون السابقون بالنادي انتقاد فريقهم، مع تركيز استهدافهم على النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ولم يستطع النجم الفائز بالكرة الذهبية 5 مرات بتقديم مستواه المعهود منذ عودته إلى "الشياطين الحمر" الصيف الماضي، ووصف بول آينس اللاعب السابق للـ"مانيو" رونالدو بأنه "مشكلة الفريق الرئيسية".

ويسأل آينس "لماذا لم يتعاقد الفريق مع (إيرلينغ) هالاند؟ لم يكن بحاجة إلى رونالدو، إذ كان الجميع يعتقد أنه ذاهب إلى مان سيتي" .

وتابع -في حديثه لصحيفة "ذا صن" (The Sun) البريطانية "الجميع اعتقد أنه كان رائعا في الفترة الأولى من الموسم، ولولا رونالدو لما واصل اليونايتد مسيرته في دوري أبطال أوروبا".

وقال إن الناس كانوا يقولون إنه سيكون "رائعا للنادي وقدوة للاعبين والشباب.. اعتقدنا أن هذا هو الحال، ولكنه لم يكن كذلك.. هو نموذج سيئ".

كما أشار آينس -الذي لعب في مانشستر يونايتد من 1989 إلى 1995- إلى بعض التصرفات التي أحبطته بشكل خاص عند مشاهدة رونالدو.

How am I gonna explain to my kids that Ronaldo missed the 1st chance but scored from the 2nd one pic.twitter.com/VURhUHlAHg — Troll Football (@TrollFootball) February 12, 2022

وأضاف آينس "بعد الخسارة أو التعادل كان يجري مباشرة إلى غرفة الملابس وهو غاضب بدون تحية الجماهير في المدرجات، إنه ليس مثالا جيدا يمكن الاقتداء به".

وواصل "أشعر بالإحباط، عليك التعبير عن مشاعرك خلف الأبواب المغلقة، وليس على مرأى ومسمع من المشجعين والكاميرات".

portland maçı sonrası lebron, şimdi ronaldo.. zaman kimseye acımıyor pic.twitter.com/I2cOgkishm — kenan karakaş (@karanliktaraf03) February 14, 2022

وسجل رونالدو 14 هدفا في جميع المسابقات قبل عطلة رأس السنة الميلادية، ولكنه لم يسجل في 6 مباريات متتالية، وهي أسوأ سلسلة من عدم التسجيل في مسيرته منذ موسم 2008-2009 عندما استمر صيامه عن هز الشباك لـ7 مباريات متتالية.

ووصف آينس قائد منتخب البرتغال بـ"أنه لاعب أناني ويحب نفسه. إذا لم يسجل، فلن يكون سعيدا".

واستشهد بكلام الإيطالي جورجيو كيليني قائد يوفنتوس الذي قال -وفق آينس- "بعد مغادرة رونالدو سيكون اللاعبون أسرة مرة أخرى".

وإحدى علامات الاستفهام الرئيسية حول مستقبل رونالدو تكمن في هوية مدرب مانشستر يونايتد الجديد، حيث إنه في عهد المدير المؤقت رالف رانجنيك يبدو أنه لا يحظى بشعبية على نحو متزايد، وقد يكون ذلك كافيا ليرحل، وفقا لآينس.

واختتم إينس "الأمر يعتمد على من سيأتي في نهاية الموسم. إذا جاء الأرجنتيني ماوريسيو بوتشتينيو فقد يبقى. لكن رونالدو يجب أن يلعب. لا يمكنك أن تدفع نصف مليون جنيه إسترليني أسبوعيا له ليجلس على مقاعد البدلاء.. أمام بيرنلي كان الفريق يحتاج إلى 3 نقاط، لماذا لم يلعب؟ لا يمكنني رؤيته هنا الموسم المقبل".