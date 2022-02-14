من سيفوز بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم؟

مع عودة الحياة غدا إلى دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، ودخول المسابقة القارية الأم في مراحلها الإقصائية، بدأت شركات الإحصاءات والتحليلات طرح الفرضيات والتوقعات.

ومن بين هذه المؤسسات، "فايف ثيرتي إيت" (fivethirtyeight) التي تقارن بين آلاف النتائج لمباريات الفرق، وتحلل طريقة لعبها والأهداف التي سجلتها وتلقاها مرماها، وتجمعها لتحصل على نقاط، وبالتالي تحسب النسب التي ترجح كفة فريق على آخر.

وبحسب المؤسسة ذات المصداقية العالية، فإن الفريق الذي تتوقع الأرقام ظفره باللقب هو مانشستر سيتي بنسبة 25%.

وجاءت النتائج كما يلي: