مدافع برشلونة يعتذر عن تصرف مسيء في ديربي كتالونيا

اعتذر رونالد أراوخو مدافع برشلونة عن "تصرف مسيء" في التعادل 2-2 خارج ملعبه مع غريمه في المدينة نادي إسبانيول أمس الأحد في المرحلة 24 من الدوري الإسباني، قائلا إن التوتر في المباراة تسبب في هذه الواقعة.

وبدا أن أراوخو يوجه إشارة مسيئة لنيكو ميلامد لاعب وسط إسبانيول أثناء مغادرته الملعب في نهاية المباراة التي شهدت طرد لاعب من كل فريق.

😳 Ronald Araújo to Nico Melamed as soon as Melamed was leaving the field after being sent off: "To the Second Division, to the Second Division" #EspanyolBarça [movistar] pic.twitter.com/KsI4Jf7axw

— FCBarcelonaFl  🏆 (@FCBarcelonaFl) February 14, 2022