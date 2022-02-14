مدافع برشلونة يعتذر عن تصرف مسيء في ديربي كتالونيا

اعتذر رونالد أراوخو مدافع برشلونة عن "تصرف مسيء" في التعادل 2-2 خارج ملعبه مع غريمه في المدينة نادي إسبانيول أمس الأحد في المرحلة 24 من الدوري الإسباني، قائلا إن التوتر في المباراة تسبب في هذه الواقعة.

وبدا أن أراوخو يوجه إشارة مسيئة لنيكو ميلامد لاعب وسط إسبانيول أثناء مغادرته الملعب في نهاية المباراة التي شهدت طرد لاعب من كل فريق.

😳 Ronald Araújo to Nico Melamed as soon as Melamed was leaving the field after being sent off: "To the Second Division, to the Second Division" #EspanyolBarça [movistar] pic.twitter.com/KsI4Jf7axw — FCBarcelonaFl  🏆 (@FCBarcelonaFl) February 14, 2022

وأظهرت لقطات أراوخو (22 عاما) -الذي كان على مقاعد البدلاء بعد استبداله بين الشوطين بسبب الإصابة- وهو يصرخ في ميلامد ويشير له بيده ملمحا إلى أن إسبانيول ربما يهبط للدرجة الثانية بعد صعوده هذا الموسم.

Give araujo the captains armband asap!!!😭😭😭😭😭 pic.twitter.com/kP5ZdjIDQm — “ (@Dybalasupreme) February 13, 2022

وقال أراوخو على تويتر عقب المباراة "أريد أن أعتذر لجميع عناصر فريق إسبانيول عن الإشارة المؤسفة التي قمت بها الليلة. كل شيء كان نتيجة التوتر الذي حدث خلال مباراة القمة المثيرة اليوم. أعتبر نفسي من اللاعبين الذين يحظون باحترام الفرق والجماهير المنافسة ولست فخورا بما حدث".

وقال مدرب برشلونة تشافي هرنانديز إنه لم يشاهد الواقعة لكنه اعتذر عن تصرف أراوخو. ونقلت صحيفة "ماركا" (Marca) الإسبانية عن تشابي قوله "علينا احترام المنافس وجماهيره والحكم. علينا دائما التحلي بالاحترام، لكن التوتر قد يجعل ذلك صعبا في بعض الأحيان".

"برشلونة" خطف تعادلاً ثميناً في ديربي إقليم "كاتالونيا" أمام جاره

العنيد "إسبانيول". ملخص و أهداف المباراة📺⚽😉#EspanyolBarça 2-2 #LaLigaSantander pic.twitter.com/5ELzscS0yc — LaLiga (@LaLigaArab) February 13, 2022

ويحتل برشلونة المركز الرابع برصيد 39 نقطة من 23 مباراة متأخرا بفارق 15 نقطة عن ريال مدريد المتصدر، والذي لعب مباراة أكثر.

ويستضيف فريق المدرب تشافي منافسه نابولي في الدوري الأوروبي الخميس المقبل.