كرة قدم

مدافع برشلونة يعتذر عن تصرف مسيء في ديربي كتالونيا

LaLiga - Espanyol v FC Barcelona Soccer Football - LaLiga - Espanyol v FC Barcelona - RCDE Stadium, Barcelona, Spain - February 13, 2022 FC Barcelona's Gerard Pique leaves the pitch after being shown a red card by referee Alejandro Hernandez REUTERS/Albert Gea
أراوخو كان على مقعد البدلاء ووجه إشارات عُدّت مسيئة لنادي إسبانيول (رويترز)
14/2/2022

اعتذر رونالد أراوخو مدافع برشلونة عن "تصرف مسيء" في التعادل 2-2 خارج ملعبه مع غريمه في المدينة نادي إسبانيول أمس الأحد في المرحلة 24 من الدوري الإسباني، قائلا إن التوتر في المباراة تسبب في هذه الواقعة.

وبدا أن أراوخو يوجه إشارة مسيئة لنيكو ميلامد لاعب وسط إسبانيول أثناء مغادرته الملعب في نهاية المباراة التي شهدت طرد لاعب من كل فريق.

وأظهرت لقطات أراوخو (22 عاما) -الذي كان على مقاعد البدلاء بعد استبداله بين الشوطين بسبب الإصابة- وهو يصرخ في ميلامد ويشير له بيده ملمحا إلى أن إسبانيول ربما يهبط للدرجة الثانية بعد صعوده هذا الموسم.

وقال أراوخو على تويتر عقب المباراة "أريد أن أعتذر لجميع عناصر فريق إسبانيول عن الإشارة المؤسفة التي قمت بها الليلة. كل شيء كان نتيجة التوتر الذي حدث خلال مباراة القمة المثيرة اليوم. أعتبر نفسي من اللاعبين الذين يحظون باحترام الفرق والجماهير المنافسة ولست فخورا بما حدث".

وقال مدرب برشلونة تشافي هرنانديز إنه لم يشاهد الواقعة لكنه اعتذر عن تصرف أراوخو. ونقلت صحيفة "ماركا" (Marca) الإسبانية عن تشابي قوله "علينا احترام المنافس وجماهيره والحكم. علينا دائما التحلي بالاحترام، لكن التوتر قد يجعل ذلك صعبا في بعض الأحيان".

ويحتل برشلونة المركز الرابع برصيد 39 نقطة من 23 مباراة متأخرا بفارق 15 نقطة عن ريال مدريد المتصدر، والذي لعب مباراة أكثر.

ويستضيف فريق المدرب تشافي منافسه نابولي في الدوري الأوروبي الخميس المقبل.

المصدر : وكالات