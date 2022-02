كيف تتغلب على الضغوط في أصعب لحظات المباراة؟ قائد تشلسي يلجأ لحيلة ذكية

حسم نادي تشلسي لقب كأس العالم للأندية -يوم السبت- بفضل هدف متأخر من ركلة جزاء للألماني كاي هافيرتز، ولكن البطل الحقيقي كان قائد الفريق سيزار أزبيليكويتا.

وتقدم البلجيكي روميلو لوكاكو بهدف لتشلسي في الدقيقة 55، لكن رافايلفييغا أحرز هدف التعادل لبالميراس في الدقيقة 64 من ضربة جزاء.

واحتكم الفريقان لوقت إضافي عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لمثله، واحتسب الحكم ضربة جزاء لتشلسي نتيجة لمسة يد ضد لوان غارسيا تيكسيرا، ليحرز منها هافيرتز الهدف الثاني قبل 3 دقائق من نهاية الوقت الإضافي.

وقبل تنفيذ ركلة الجزاء، تقدم أزبيليكويتا وهو يحمل الكرة موهما لاعبي بالميراس بأنه هو من سيسددها، وتجمع اللاعبون البرازيليون حول المدافع الإسباني في محاولة لتشتيت انتباهه والتأثير عليه قبل تنفيذ الركلة، وهو ما كلف الفريق البرازيلي بطاقة صفراء أشهرت في وجه اللاعب إدوارد أتويستا.

Look at our captain. Just look at him 😍 pic.twitter.com/PzcdlZ8ZgY

ونشر غير جورديت -وهو طبيب مختص في علم النفس الرياضي- سلسة تغريدات عبر تويتر، شرح فيها خطة الفريق الإنجليزي التي نفذها بنجاح أزبيليكويتا.

A penalty kick is a team performance! For Chelsea's decisive penalty last night, Azpilicueta acted as decoy for Palmeira's mind games, while the real penalty taker, Havertz, quietly prepared his kick in the periphery. Then a last-second switch. How did they do it? And why? 1/9 pic.twitter.com/yeMTvhqXFl

— Geir Jordet (@GeirJordet) February 13, 2022