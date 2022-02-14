سان جيرمان في دوري الأبطال.. كابوس كورتوا حارس ريال مدريد

لم يحتفل البلجيكي تيبو كورتوا حارس مدريد أبدا بفوزه على باريس سان جيرمان على الرغم من مواجهة الفريق الباريسي 6 مرات في دوري أبطال أوروبا مع كل من تشلسي وريال مدريد.

ويلتقي "لوس بلانكوس" مع سان جيرمان غدا الثلاثاء في ذهاب ثمن نهائي المسابقة القارية الأم، وسيحاول كورتوا أخيرا كسر النحس وتحقيق فوزه الأول على الفريق الفرنسي.

وكان الدولي البلجيكي حارس مرمى "البلوز" في نسخة 2014-2015 عندما تعادل الفريق اللندني 1-1 في باريس، لكنه فشل في التغلب على باريس سان جيرمان في إنجلترا وأقصي رفقاء كورتوا من ثمن النهائي بعد التعادل 2-2.

وواجه تشلسي سان جيرمان مرة أخرى في الموسم التالي، حيث فاز الفريق الفرنسي ذهابا وإيابا بالنتيجة نفسها 2-1 وتأهل إلى ربع نهائي دوري الأبطال.

وفي موسم 2018-2019 خسر ريال مدريد (في موسم كورتوا الثاني مع الفريق) من سان جيرمان بثلاثية نظيفة في فرنسا، وتعادل 2-2 على ملعب سانتياغو برنابيو في دور المجموعات، وبالتالي فقد تلقت شباك الدولي البلجيكي 12 هدفا في 3 هزائم و3 تعادلات ضد سان جيرمان.

ويقدم كورتوا موسما قويا هذا الموسم في دوري الأبطال، إذ تلقت شباك مرماه 3 أهداف فقط، وحافظ على نظافة شباكه في 4 مباريات في دور المجموعات.

وسيسافر كورتوا غدا الثلاثاء إلى ملعب "حديقة الأمراء" دون أن يهز شباكه هدف في آخر مباراتين للملكي ضد غرناطة وفياريال.