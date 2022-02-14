حمد الله يتهم حليلوزيتش بالكذب ويبدي استعداده للعودة إلى منتخب المغرب

انتقد المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله مدرب منتخب بلاده وحيد حليلوزيتش، واتهمه بالكذب بعد تصريحات زعم فيها أن حمد الله وضع شروطا قبل العودة للمشاركة مع "أسود الأطلس".

وقال حمد الله -عبر حسابه في موقع "إنستغرام" أمس- إن المدرب حليلوزيتش صرّح مؤخرا بأنه تواصل مع مهاجم الاتحاد السعودي الذي اشترط اللعب أساسيا للعودة إلى المنتخب المغربي، ووصف حمد الله تلك التصريحات بالكاذبة.

وأضاف "آخر اتصال بيني وبين مصطفى حجي (المدرب المساعد لمنتخب المغرب) كان عام 2019، وكان في إطار شخصي ليقدم لي بعض النصائح التقنية مشكورا عليها، وليفسر لي عدم استدعائي آنذاك للمنتخب، وليس لاستدعائي (مجددا)".

🚨 نجم الاتحاد @ittihad عبد الرزاق حمد الله 🇲🇦 يؤكد استعداده للانضمام إلى المنتخب المغربي @EnMaroc بدون شروط في حال تمت المناداة عليه pic.twitter.com/pPoy4geFTT — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTS_news) February 13, 2022

وتابع "أما بخصوص أنني استقبلت دعوة منه أو من المدرب أو من المنتخب ورفضتها، أو طلبت ضمانات للعب أساسيا -كما جاء على لسان المدرب- فهذا شيء عار من الصحة".

وختم حمد الله تصريحه قائلا "لن أتردد في تلبية دعوة المنتخب الوطني دون شرط للمساهمة في إسعاد الشعب المغربي، لأن ذلك واجب وشرف لأي لاعب".

ولم يشارك حمد الله مع المنتخب المغربي منذ استبعاده من طرف المدرب السابق هيرفي رينارد قبل انطلاق كأس أمم أفريقيا 2019 التي جرت في مصر.

وخاض المهاجم المغربي 17 مباراة مع أسود الأطلس، وسجل 6 أهداف، وطالبت الجماهير في الفترة الأخيرة بإعادته لدعم هجوم المنتخب الذي يستعد لمواجهة الكونغو الديمقراطية نهاية الشهر المقبل في مواجهتين حاسمتين للتأهل إلى كأس العالم في قطر 2022.