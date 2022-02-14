بينها دوري الأبطال.. "يويفا" يهدي 30 ألف تذكرة مجانية لمشاهدة نهائيات البطولات القارية

يعتزم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" (UEFA) تغطية تكاليف تذاكر أكثر من 30 ألف مشجع للمباراة النهائية لمسابقتي الرجال والسيدات هذا العام.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" (PA Media) عن "يويفا" قوله اليوم الاثنين إن 10 آلاف تذكرة ستكون متاحة لنهائي دوري أبطال أوروبا، و8 آلاف تذكرة لنهائي الدوري الأوروبي، و6 آلاف تذكرة لنهائي دوري المؤتمر الأوروبي ونهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات، وتوزع مناصفة بين طرفي المباريات النهائية.

وجاء قرار "يويفا" تقديرا لدعم الجماهير التي وصفها بشريان الحياة للعبة كرة القدم خلال أزمة فيروس كورونا المستجد.

وكان للجماهير دور كبيرة في فشل فكرة إقامة دوري السوبر الأوروبي، والتي كانت قد تعرضت لانتقادات أيضا من جانب "يويفا" سابقا.

ولن تكلف تلك الخطوة الأندية المتنافسة أي شيء، والهدف هو أن تقوم الأندية بمكافأة جماهيرها من خلال التذاكر، وألزم "يويفا" الأندية بعدم منح التذاكر للرعاة أو شركاء أو مسؤولي النادي.

كما أوضح "يويفا" تفهمه لأزمة التضخم المنتشرة في جميع أنحاء أوروبا حاليا، معلنا أنه سيحدد مبلغ 70 يوروا (79 دولارا) و180 يوروا سعرا للنهائيات الثلاثة المقبلة 2022 و2023 و2024، الأمر الذي يتماشى مع الأسعار المعمول بها منذ عام 2020.

وقال أليكساندر سيفرين رئيس "اليويفا" إن "جماهير كرة القدم هي شريان الحياة بالنسبة للعبة، ونعتقد أن ذلك سيكون طريقة رائعة لكي نعلم بالصعوبات التي مرت بها خلال العامين الأخيرين، وكيف تمكنت رغم ذلك من دعم فرقها ومتابعة شغفها رغم غيابها عن الملاعب".

وأضاف "تلعب الجماهير دورا مهما في تطوير كرة القدم، ولا بد لنا أن نضمن للمشجعين المخلصين السفر لحضور اللحظات التاريخية لفرقهم المحبوبة بأسعار معقولة".