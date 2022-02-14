أحرز البديل لوك دي يونغ هدفا بضربة رأس في الدقيقة 96 ليقتنص التعادل لبرشلونة 2-2 مع مضيفه إسبانيول غريمه في المدينة بالدوري الإسباني لكرة القدم يوم الأحد.

وشهد ديربي كتالونيا توترا شديدا من الجانبين، اضطر الحكم إلى طرد لاعب من كل فريق في الدقائق الأخيرة، إضافة إلى 7 إنذارات منها 4 لإسبانيول.

وقبل ثوان من إنهاء الحكم للمباراة، بدا إسبانيول في طريقه لتحقيق أول فوز في الدوري على برشلونة منذ 16 عاما، قبل أن يحول دي يونغ تمريرة آداما تراوري العرضية إلى الشباك في الدقيقة السادسة من الوقت بديل الضائع بعد نزوله الملعب كبديل لبيدرو، بـ7 دقائق فقط.

وبهذه النتيجة عاد فريق المدرب تشافي هرنانديز إلى المركز الرابع، وهو آخر المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا، متساويا في رصيد 39 نقطة مع أتلتيكو مدريد.

وبدا أن برشلونة سيواجه مباراة سهلة عندما تقدم بعد مرور دقيقتين عن طريق بيدري الذي حول تمريرة جوردي ألبا العرضية إلى الشباك من مسافة قريبة.

واقترب كل من فيران توريس وتراوري من التسجيل لصالح برشلونة، قبل أن يدرك سيرجي داردر التعادل في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول بتسديدة من عند حافة منطقة الجزاء بعد لعبة جيدة من راؤول دي توماس.

ورد داردر الهدية بتمريرة إلى دي توماس ليسجل الهدف الثاني الذي بدا أنه سيمنح إسبانيول النقاط الثلاث.

واشتعلت الأمور في الدقائق الأخيرة وطُرد كل من جيرار بيكي ونيكو ميلامد بعد تنافسهما على كرة مشتركة قبل أن يأتي هدف دي يونغ المتأخر بالتعادل.