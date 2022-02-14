إيقاف وغرامة وإعادة المباراة.. كلاسيكو البرازيل والأرجنتين المثير للجدل يعود للواجهة

قررت لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" (FIFA) اليوم الاثنين إعادة مباراة البرازيل مع الأرجنتين في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لمونديال قطر 2022 مع إيقاف 4 من لاعبي المنتخب الأرجنتيني مباراتين لانتهاكهم لوائح مكافحة جائحة كورونا.

وضمن المنتخبان التأهل للمونديال القطري في نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/ كانون الأول، لكن المباراة بينهما ستعاد بعد إلغاء المباراة الأصلية التي جرت في ساو باولو عقب دخول سلطات الصحية البرازيلية إلى أرض الملعب، نظرا لاعتقادها بأن 4 من لاعبي منتخب "التانغو" انتهكوا لوائح مكافحة كورونا.

وذكر بيان لجنة الانضباط في فيفا "بعد تحقيقات شاملة لمختلف العناصر الواقعية وفي ضوء اللوائح المعمول بها قررت لجنة الانضباط في فيفا ضرورة إعادة المباراة في تاريخ وفي مكان يحدده الاتحاد".

وتعرض المنتخبان لغرامة مالية بجانب إيقاف رباعي المنتخب الأرجنتيني إيميليانو بوينديا وإيميليانو مارتينيز وجيوفاني لو سيلسو وكريستيان روميرو لمباراتين دوليتين، لعدم الالتزام ببروتوكول المباريات الدولية الخاص بفيفا.