بعد إيقافه 12 عاما بسبب الكوكايين.. مهاجم إيطالي يعود للملاعب في سن 46

عاد المهاجم الإيطالي فرانشيسكو فلاشي -الذي خاض أكثر من 100 مباراة في دوري الدرجة الأولى الإيطالي بين عامي 1993 و2010- للعب في دوري الدرجة الخامسة.

ورجع مهاجم فيورنتينا وسامبدوريا السابق إلى كرة القدم، نهاية هذا الأسبوع، عن عمر يناهز 46 عاما، بعد 12 عاما من إيقافه بسبب تعاطي الكوكايين، أثناء وجوده بفريق بريشيا في دوري الدرجة الثانية.

ومع رغبته في إنهاء مسيرته على طريقته، عاد فلاشي للعب مع فريق "سيغنا" بالقرب من مسقط رأسه في فلورنسا، بعد التدريب مع النادي طوال الأشهر الخمسة الماضية.

ولعب فلاشي -الذي عبر عن سعادته بالعودة أخيرا- 30 دقيقة في تعادل "سيغنا" 2-2 ضد "براتو 2000".

وتابع -في حديثه لصحيفة جازيتا ديلو سبورت (Gazzetta dello Sport)- أن "هذا اليوم يلغي 12 عاما من الإيقاف.. إنه يوم ولادتي من جديد.. وهذا دليل على أنني قمت بتجاوز الأزمات التي مررت بها".

وشرح أنه "قبل خوضي المباراة، شعرت بالدوار، ولم أنم لمدة أسبوع بسبب التوتر.. الآن أنا سعيد للغاية، أريد أن أشكر كل من جعلني أشعر كما كنت من قبل: لاعب كرة قدم".

وقبل إيقافه بسبب تعاطي المخدرات، كان قد صنع اسمه مع فيورنتينا وسامبدوريا، وساعد كلا الفريقين على الصعود إلى الدرجة الأولى، كما فاز بكأس إيطاليا عام 1996 مع سامبدوريا.

وربما يكون رصيده البالغ 110 أهداف مع سامبدوريا هو أكثر إنجازاته شهرة، ولم يسجل أكثر منه بقميص سامبدوريا سوى جيانلوكا فيالي (141 هدفا) وروبرتو مانشيني (171 هدفا).