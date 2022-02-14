يمر نادي مانشستر يونايتد بفترة صعبة مع تراجع نتائج الفريق في الدوري المحلي، وهو ما أثار غضب عدد من ركائز الفريق، وفي مقدمتهم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي دخل في صراع مباشر مع المدرب رالف رانغنيك.

وذكرت صحيفة "أس" (AS) الإسبانية أن النادي الإنجليزي يعيش أجواء متوترة بسبب علاقة المدرب الألماني بلاعبيه، وفي مقدمتهم رونالدو.

وأوضحت أن النجم البرتغالي غير راض عن طريقة عمل رانغنيك، ولا يستمتع بأجواء العمل معه، وهو نفس الشعور الذي يتقاسمه عدد من نجوم الفريق.

وزاد غضب رونالدو بعد التصريحات الأخيرة للمدرب الألماني التي أكد فيها أن مهاجمه البرتغالي مطالب بتسجيل المزيد من الأهداف.

ووفقا للصحيفة الإسبانية، فإن رونالدو لا يفكر في الرحيل عن مانشستر يونايتد، ولم يجرِ أي اتصالات مع باريس سان جيرمان مثلما ذكرت وسائل إعلام في وقت سابق.

وأكدت أن النجم السابق لريال مدريد مستمتع بالوجود في مدينة مانشستر، ويتطلع لاستكمال عقده مع الفريق الذي يمتد إلى نهاية الموسم المقبل.

من جانب آخر، أوضحت الصحيفة أن الأجواء المشحونة التي يعيشها مانشستر يونايتد قد تدفع الإدارة لإعادة التفكير في المخطط الذي وضعته سابقا، والذي يقضي بتولي رانغنيك منصب المدير الرياضي بعد نهاية عمله كمدرب بنهاية الموسم الحالي.

وقالت إن الإدارة غير واثقة من خيارات المدرب الألماني، واستدلت على ذلك بحرص مسؤولي "الشياطين الحمر" على عدم بيع أي لاعب، والسماح برحيل بعض اللاعبين بصفقات إعارة فقط، على أن يعود الجميع إلى النادي مطلع الموسم المقبل، ليتمكن المدرب الجديد من اختيار قائمة اللاعبين الذين سيعتمد عليهم.