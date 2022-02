شاهد- 4 بطاقات حمراء واشتباكات واتهامات.. بورتو وسبورتينغ كلاسيكو من كوكب آخر

وجّه نادي بورتو انتقادات للاعبي سبورتينغ لشبونة بسبب تعطيل اللعب في الدقائق الأخيرة من مباراة أمس الجمعة في المرحلة الـ22 من الدوري البرتغالي الممتاز لكرة القدم.

وشهدت نهاية المباراة اشتباكات قوية أسفرت عن منح البطاقة الحمراء لـ4 لاعبين بعد صافرة النهاية.

وذكر نادي بورتو، عبر حسابه الإعلامي بموقع شبكة التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم السبت، أن سبورتينغ "لم يكن يرغب في استكمال اللعب"، وأن مثل هذه التصرفات هي التي تقلص وقت اللعب في مباريات الدوري.

وبعد إطلاق صافرة النهاية، وقعت اشتباكات عنيفة بعد أن تلقى بيبي مدافع بورتو ضربة في الرأس من لاعب منافس داخل منطقة الجزاء، ولم يحتسب الحكم ضربة جزاء.

Five minutes of ABSOLUTE CHAOS to end a thriller between Porto and Sporting 🤯😳

Pepe received one of three red cards shown after the final whistle, as carnage broke out between both sets of players and staff.

The Dragons extend their unbeaten run to 50 matches! 🔵👏 pic.twitter.com/i0F2Dmf1Dh

— Football on BT Sport (@btsportfootball) February 11, 2022