رياضة

شاهد- 4 بطاقات حمراء واشتباكات واتهامات.. بورتو وسبورتينغ كلاسيكو من كوكب آخر

Primeira Liga - FC Porto v Sporting CP
الحكم منح البطاقة الحمراء لـ4 لاعبين بعد صافرة النهاية (رويترز)
13/2/2022

وجّه نادي بورتو انتقادات للاعبي سبورتينغ لشبونة بسبب تعطيل اللعب في الدقائق الأخيرة من مباراة أمس الجمعة في المرحلة الـ22 من الدوري البرتغالي الممتاز لكرة القدم.

وشهدت نهاية المباراة اشتباكات قوية أسفرت عن منح البطاقة الحمراء لـ4 لاعبين بعد صافرة النهاية.

وذكر نادي بورتو، عبر حسابه الإعلامي بموقع شبكة التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم السبت، أن سبورتينغ "لم يكن يرغب في استكمال اللعب"، وأن مثل هذه التصرفات هي التي تقلص وقت اللعب في مباريات الدوري.

وبعد إطلاق صافرة النهاية، وقعت اشتباكات عنيفة بعد أن تلقى بيبي مدافع بورتو ضربة في الرأس من لاعب منافس داخل منطقة الجزاء، ولم يحتسب الحكم ضربة جزاء.

وأشهر الحكم البطاقة الحمراء لكل من جواو بالينها وبرونو تاباتا لاعبي سبورتينغ، وأوغوستين ماركيسن حارس مرمى بورتو، وكذلك بيبي، بسبب الاشتباكات بين اللاعبين على أرض الملعب.

وكان سيبستيان كواتس، مدافع سبورتينغ، طرد بالفعل في وقت مبكر من الشوط الثاني للمباراة.

وذكرت صحيفة "آبولا" البرتغالية أن فريدريكو فارانداس رئيس نادي سبورتينغ وفيتور بايا نائب رئيس نادي بورتو دخلا في نقاش ساخن في ساحة انتظار السيارات، وتدخلت الشرطة للفصل بينهما.

وقال سيرجيو كونسيساو المدير الفني لفريق بورتو "المشهد في النهاية كان مخزيا".

واستطاع بورتو إدراك التعادل بنتيجة 2-2، بعد أن كان متأخرا في المباراة بهدفين من دون رد؛ ليحافظ على تفوقه في الصدارة بفارق 6 نقاط أمام أقرب منافسيه سبورتينغ صاحب المركز الثاني.

المصدر : وكالات