احتل النجم المصري محمد صلاح المركز الرابع عالميا من حيث مبيعات قميصه مع فريقه ليفربول الإنجليزي لكرة القدم في عام 2021.

ونشر موقع "ليفربول إيكو" (Liverpool Echo) -الخميس الماضي- تقريرا مفصلا عن أهمية صلاح بالنسبة لنادي ليفربول، مشيرا إلى أن النجم المصري تفوق على لاعبين كبار في مبيعات القمصان، مثل نجمي فرنسا كيليان مبابي وكريم بنزيمة، والبرازيلي نيمار.

ونقل "ليفربول إيكو" عن بيانات لوكالة التسويق "يوروميرساس" (Euromericas) -المرخصة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" (FIFA)- أكدت نجاح ليفربول في بيع 816 ألف قميص لصلاح خلال العام الماضي فقط.

وجاء صلاح في ترتيب الأكثر مبيعا للقمصان خلف كل من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بـ1.5 مليون قميص، والأرجنتيني ليونيل ميسي 1.2 مليون قميص، والثالث المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي بـ970 ألف قميص.

وأوضح الموقع الإنجليزي أن صلاح تقدم في مبيعات القمصان على مبابي، وإيرلينغ هالند، وبنزيمة، ونجولو كانتي، وكيفين دي بروين، ونيمار، الذين شكلوا جميعًا قائمة العشرة الأوائل.